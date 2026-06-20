ترکیب آلمان برای دیدار با ساحل عاج اعلام شد

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی آلمان و ساحل عاج امشب در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر می‌روند؛ دیداری که می‌تواند تأثیر مهمی در سرنوشت دو تیم برای صعود به مرحله حذفی داشته باشد.

در آستانه آغاز این مسابقه، کادر فنی مانشافت ترکیب اصلی خود را برای این جدال اعلام کرد.

بر این اساس، مانوئل نویر درون دروازه آلمان قرار گرفته و یولیان ناگلزمان برای این مسابقه از براون، جاناتان تاه، نیکو اشلوتربک و یوشوا کیمیش در ساختار دفاعی استفاده کرده است.

در خط میانی نیز الکساندر پاولوویچ، فلیکس ان‌مگا، فلوریان ویرتس و جمال موسیالا حضور دارند و در فاز هجومی، لروی سانه و کای هاورتس زوج تهاجمی آلمان را تشکیل می‌دهند.

ترکیب آلمان مقابل ساحل عاج:

نویر، براون، تاه، کیمیش، پاولوویچ، ویرتس، موسیالا، ان‌مگا، سانه، هاورتس و اشلوتربک.

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