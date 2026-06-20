هلند ۵ - سوئد ۱؛ تحقیر سوئد در جام جهانی با جشنواره گل نارنجی

به گزارش ایلنا، تیم ملی هلند در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه پرگل ۵ بر یک از سد سوئد عبور کند و با چهار امتیاز در صدر جدول گروه F قرار بگیرد.

شاگردان رونالد کومان بازی را هجومی آغاز کردند و خیلی زود به گل رسیدند. در دقیقه پنجم، برایان بروبی پس از یک حرکت ترکیبی و پاس دقیق کودی خاکپو، دروازه سوئد را باز کرد تا هلند از حریف خود پیش بیفتد.

فشار لاله‌های نارنجی ادامه داشت و بروبی در دقیقه ۱۷ بار دیگر موفق به گلزنی شد. این مهاجم ۲۳ ساله با استفاده از ارسال دنزل دامفریس، دومین گل خود و تیمش را به ثمر رساند تا نیمه نخست با برتری دو گله هلند به پایان برسد.

در آغاز نیمه دوم نیز روند بازی تغییر نکرد و هلندی‌ها با استفاده از برتری خود در کناره‌ها بار دیگر به گل رسیدند. کودی خاکپو در دقایق ۴۷ و ۵۴ دو بار دروازه سوئد را باز کرد تا اختلاف به چهار گل افزایش یابد و کار شاگردان گراهام پاتر دشوارتر شود.

سوئد در دقیقه ۵۹ یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. آنتونی الانگا با پاس الکساندر ایساک موفق شد دروازه هلند را باز کند، اما این گل تأثیری در روند مسابقه نداشت و نتوانست زمینه بازگشت تیمش را فراهم کند.

در ادامه، سوئدی‌ها چند فرصت برای کاهش اختلاف داشتند اما بارت فربروخن با چند واکنش مناسب مانع از فروپاشی خط دفاعی هلند شد. مهم‌ترین موقعیت این تیم در دقیقه ۸۴ روی شوت سنگین ایساک شکل گرفت که با واکنش دروازه‌بان هلند راهی کرنر شد.

در شرایطی که بازی به دقایق پایانی نزدیک می‌شد، کرایسنسو سامرویل که از ابتدای نیمه دوم وارد زمین شده بود، با یک حرکت انفرادی و شوتی دقیق در دقیقه ۸۹ گل پنجم هلند را به ثمر رساند تا پیروزی پرگل تیمش کامل شود.

هلند با این نتیجه چهار امتیازی شد و به صدر جدول گروه F صعود کرد. سوئد نیز با وجود این شکست، سه امتیازی باقی ماند و سرنوشت صعودش به دیدار پایانی مرحله گروهی گره خورد. در دیگر مسابقه این گروه، ژاپن و تونس به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

ورزشگاه: هیوستون

داور: مایکل اولیور

گلزنان: برایان بروبی‌ (۵)، (۱۷)، کودی خاکپو (۴۷)، (۵۴) و کریسنسیو سامرویل (۸۹) برای هلند و آنتونی الانگا (۵۹) برای سوئد.

ترکیب هلند: بارت فربروگن، ویرجیل فن دایک، میکی فن د فن، یان پاول فن هکه، دنزل دومفریس، فرانکی دی یونگ (۵۹ تون کوپماینرز)، تیجانی ریندرز (۵۹ گوس تیل)، رایان گراونبرخ، کودی خاکپو، دونیل مالن (۴۶ کریسنسیو سومرویل)، برایان بروبی.

ترکیب سوئد: کریستوفر نوردفلت، گوستاف لاگربیلکه، ایساک هین، ویکتور لیندالوف، یسپر کارلستروم (۵۶ بسفورت زنلی)، الکساندر برناردسون (۵۵ آنتونی الانگا)، بنجامین نیگرن (۵۶ لوکاس برگوال)، یاسین آیاری، گابریل گودموندسون، ویکتور گیوکرش، الکساندر ایساک.

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