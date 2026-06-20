ستاره هلند رکورد ۹۶ ساله جام جهانی را شکست

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی هلند و سوئد در جام جهانی ۲۰۲۶ به شبی تاریخی برای برایان بروبی تبدیل شد. مهاجم هلندی با دو گل زودهنگام خود نقش مهمی در برتری تیمش ایفا کرد و رکوردی ویژه را به نام خود ثبت رساند.

بروبی نخستین گل مسابقه را در دقیقه ششم وارد دروازه سوئد کرد و سپس در دقیقه ۱۷ بار دیگر موفق به گلزنی شد تا تنها در ۱۶ دقیقه و ۱۲ ثانیه، دبل خود را کامل کند. این عملکرد باعث شد او عنوان سریع‌ترین بازیکن هلندی از نظر ثبت دو گل در یک مسابقه جام جهانی را به دست آورد.

گل نخست هلند روی یک حمله سریع و هماهنگ شکل گرفت. بروبی که در آغاز حرکت نقش داشت، پس از گردش توپ در فاز هجومی و پاس کودی خاکپو، خود را به موقع به محوطه جریمه رساند و با ضربه‌ای دقیق دروازه سوئد را باز کرد.

فشار شاگردان رونالد کومان پس از این گل ادامه یافت و همکاری مؤثر بازیکنان کناری هلند بار دیگر دفاع سوئد را دچار مشکل کرد. در نهایت، ارسال از سمت راست زمینه گل دوم را فراهم کرد و بروبی از فاصله‌ای نزدیک دومین گل خود را به ثمر رساند.

اهمیت این گل تنها به دبل مهاجم هلند محدود نشد؛ چرا که طبق آمار منتشرشده، این گل صدمین گل تاریخ تیم ملی هلند در رقابت‌های جام جهانی نیز محسوب می‌شود.

این اتفاق در شرایطی رقم خورد که کومان برای این مسابقه تصمیم گرفته بود ممفیس دپای را روی نیمکت بنشاند و از بروبی در ترکیب اصلی استفاده کند؛ تصمیمی که خیلی زود نتیجه مطلوبی برای سرمربی هلند به همراه داشت.

مهاجم ساندرلند با این گل‌ها از منظر باشگاهی نیز به یک رکورد ویژه دست یافت و در جمع معدود بازیکنان این باشگاه قرار گرفت که موفق به گلزنی در جام جهانی شده‌اند.

بروبی که در ماه‌های اخیر پس از حضور در فوتبال انگلیس شرایط متفاوتی را تجربه کرده، اکنون یکی از چهره‌های برجسته تیم ملی هلند در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود. این مهاجم ۲۴ ساله با عملکرد درخشان خود مقابل سوئد، نه تنها سهم مهمی در موفقیت تیمش داشت، بلکه چند رکورد مهم را نیز به نام خود ثبت کرد.

در شرایطی که هلند پس از تساوی برابر ژاپن به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در مرحله گروهی بود، درخشش بروبی کمک کرد لاله‌های نارنجی با اقتدار بیشتری مسیر صعود را دنبال کنند و یکی از مهم‌ترین بردهای خود در این مرحله را به دست آورند.

دیدار تیم‌های ملی هلند و سوئد در جام جهانی ۲۰۲۶ به شبی تاریخی برای برایان بروبی تبدیل شد. مهاجم هلندی با دو گل زودهنگام خود نقش مهمی در برتری تیمش ایفا کرد و رکوردی ویژه را به نام خود ثبت رساند.

بروبی نخستین گل مسابقه را در دقیقه ششم وارد دروازه سوئد کرد و سپس در دقیقه ۱۷ بار دیگر موفق به گلزنی شد تا تنها در ۱۶ دقیقه و ۱۲ ثانیه، دبل خود را کامل کند. این عملکرد باعث شد او عنوان سریع‌ترین بازیکن هلندی از نظر ثبت دو گل در یک مسابقه جام جهانی را به دست آورد.

گل نخست هلند روی یک حمله سریع و هماهنگ شکل گرفت. بروبی که در آغاز حرکت نقش داشت، پس از گردش توپ در فاز هجومی و پاس کودی خاکپو، خود را به موقع به محوطه جریمه رساند و با ضربه‌ای دقیق دروازه سوئد را باز کرد.

فشار شاگردان رونالد کومان پس از این گل ادامه یافت و همکاری مؤثر بازیکنان کناری هلند بار دیگر دفاع سوئد را دچار مشکل کرد. در نهایت، ارسال از سمت راست زمینه گل دوم را فراهم کرد و بروبی از فاصله‌ای نزدیک دومین گل خود را به ثمر رساند.

اهمیت این گل تنها به دبل مهاجم هلند محدود نشد؛ چرا که طبق آمار منتشرشده، این گل صدمین گل تاریخ تیم ملی هلند در رقابت‌های جام جهانی نیز محسوب می‌شود.

این اتفاق در شرایطی رقم خورد که کومان برای این مسابقه تصمیم گرفته بود ممفیس دپای را روی نیمکت بنشاند و از بروبی در ترکیب اصلی استفاده کند؛ تصمیمی که خیلی زود نتیجه مطلوبی برای سرمربی هلند به همراه داشت.

مهاجم ساندرلند با این گل‌ها از منظر باشگاهی نیز به یک رکورد ویژه دست یافت و در جمع معدود بازیکنان این باشگاه قرار گرفت که موفق به گلزنی در جام جهانی شده‌اند.

بروبی که در ماه‌های اخیر پس از حضور در فوتبال انگلیس شرایط متفاوتی را تجربه کرده، اکنون یکی از چهره‌های برجسته تیم ملی هلند در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود. این مهاجم ۲۴ ساله با عملکرد درخشان خود مقابل سوئد، نه تنها سهم مهمی در موفقیت تیمش داشت، بلکه چند رکورد مهم را نیز به نام خود ثبت کرد.

در شرایطی که هلند پس از تساوی برابر ژاپن به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در مرحله گروهی بود، درخشش بروبی کمک کرد لاله‌های نارنجی با اقتدار بیشتری مسیر صعود را دنبال کنند و یکی از مهم‌ترین بردهای خود در این مرحله را به دست آورند.

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