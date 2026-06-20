ترکیب تیم ملی سوئد برابر هلند
هلند و سوئد در یکی از حساسترین دیدارهای هفته دوم جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم میروند.
به گزارش ایلنا، سوئد که در نخستین مسابقه خود موفق شد تونس را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست دهد، اکنون برای تثبیت جایگاهش در صدر جدول گروه F برابر هلند قرار میگیرد.
سوئد با اتکا به سازمان دفاعی منسجم و بازی مستقیم، تلاش خواهد کرد فضاهای پشت خط دفاع هلند را هدف قرار دهد. زردپوشان معمولاً با حفظ تراکم در مناطق دفاعی و انتقال سریع توپ به فاز حمله، حریفان خود را تحت فشار قرار میدهند و روی ضدحملات برنامه ویژهای دارند.
با توجه به شرایط جدول گروه F و رقابت نزدیک مدعیان صعود، نتیجه این مسابقه میتواند تأثیر قابل توجهی در تعیین صدرنشین گروه داشته باشد. از این رو انتظار میرود دو تیم با انگیزه کسب پیروزی وارد زمین شوند و یکی از حساسترین و جذابترین دیدارهای دور دوم مرحله گروهی را رقم بزنند.
ترکیب سوئد برای بازی مقابل هلند به شرح زیر است:
نوردفلت، لیندلوف، هین، لاگربیلکه، برنهاردسون، ایاری، کارلستروم، نایگرن، گودمونسون، ایساک، گیوکرش.