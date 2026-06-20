ترکیب هلند مقابل سوئد

به گزارش ایلنا، تیم ملی هلند از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف سوئد می‌رود. دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند مسیر آنها را برای صعود به مرحله حذفی هموارتر کند.

لاله‌های نارنجی پس از تساوی در مسابقه نخست، اکنون به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها هستند. هلند با تکیه بر سبک بازی مبتنی بر مالکیت توپ، گردش سریع پاس‌ها و استفاده از فضاهای کناری زمین، تلاش می‌کند جریان مسابقه را در اختیار بگیرد و حریف را تحت فشار قرار دهد.

ترکیب هلند برابر سوئد: فربروخن، فن ده فن، فن دایک، فن هکه، دومفریز، خرافنبرخ، دی یونگ، خاکپو، ریندرس، مالن | بروبی

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