خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب هلند مقابل سوئد

ترکیب هلند مقابل سوئد
کد خبر : 1802034
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌های ملی هلند و سوئد در یکی از مهم‌ترین دیدارهای هفته دوم جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم می‌روند.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی هلند از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف سوئد می‌رود. دیداری که برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند مسیر آنها را برای صعود به مرحله حذفی هموارتر کند.

لاله‌های نارنجی پس از تساوی در مسابقه نخست، اکنون به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها هستند. هلند با تکیه بر سبک بازی مبتنی بر مالکیت توپ، گردش سریع پاس‌ها و استفاده از فضاهای کناری زمین، تلاش می‌کند جریان مسابقه را در اختیار بگیرد و حریف را تحت فشار قرار دهد.

ترکیب هلند مقابل سوئد

ترکیب هلند برابر سوئد: فربروخن، فن ده فن، فن دایک، فن هکه، دومفریز، خرافنبرخ، دی یونگ، خاکپو، ریندرس، مالن | بروبی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی