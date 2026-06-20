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داستان متفاوت دنیس درگاهی

مهاجم دورگه‌ای که با تست DNA به تیم ملی ایران رسید

مهاجم دورگه‌ای که با تست DNA به تیم ملی ایران رسید
کد خبر : 1801988
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شبکه ESPN در گزارشی مفصل به مسیر عجیب و متفاوت دنیس درگاهی، مهاجم دورگه تیم ملی ایران، پرداخته و او را یکی از خاص‌ترین بازیکنان حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی کرده است.

به گزارش ایلنا، ESPN در گزارشی درباره بازیکنان دورگه حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت که دنیس درگاهی، مهاجم متولد آلمان تیم ملی ایران، شاید منحصر‌به‌فردترین داستان این تورنمنت را داشته باشد.

بر اساس این گزارش، درگاهی که پیش از این با نام دنیس اکرت شناخته می‌شد و سابقه بازی در تیم‌هایی مانند بوروسیا مونشن‌گلادباخ، سلتاویگو، یونیون سن‌ژیلواز و استاندارد لیژ را در کارنامه دارد، از طریق پدربزرگ پدری خود ریشه ایرانی دارد.

ESPN نوشته است که روند پیوستن این بازیکن به تیم ملی ایران تنها یک انتخاب ساده ملیتی نبود، بلکه فرآیندی طولانی شامل اثبات نسبت خانوادگی، انجام آزمایش DNA و دریافت تابعیت ایران را در بر می‌گرفت.

این رسانه آمریکایی همچنین تأکید کرده که جرقه اصلی این ماجرا از یک پست اینستاگرامی زده شد؛ جایی که آناهیتا درگاهی، عمه این بازیکن و از چهره‌های شناخته‌شده سینما و تلویزیون ایران، تصویری خانوادگی منتشر کرد و همین موضوع باعث شد بسیاری از هواداران فوتبال از ریشه ایرانی او مطلع شوند.

درگاهی در گفت‌وگویی که ESPN به آن استناد کرده، گفته است:«اگر عمه‌ام فرد مشهوری نبود، شاید هیچ‌کس متوجه ایرانی بودنم نمی‌شد، اما خون ایرانی در رگ‌های من جریان دارد و نمی‌توانم آن را پنهان کنم.»

به نوشته ESPN، قوانین تابعیت ایران باعث شد پدر این بازیکن برای اثبات نسبت خانوادگی به تهران سفر کند و آزمایش DNA انجام دهد. پس از تأیید نتایج، مقامات ایرانی در نهایت پاسپورت ایران را برای او صادر کردند و او نیز نام خانوادگی درگاهی را برگزید.

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که درگاهی هنوز نخستین بازی ملی خود را برای ایران انجام نداده، اما ممکن است در دیدار حساس برابر بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار با پیراهن تیم ملی ایران به میدان برود.

ESPN در پایان گزارش خود، داستان این مهاجم ۲۹ ساله را نمونه‌ای از تأثیر جامعه مهاجران و بازیکنان دورگه بر فوتبال ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ دانسته و او را یکی از چهره‌های قابل توجه این رقابت‌ها معرفی کرده است.

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