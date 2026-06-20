انتقام به سبک ارتش تارتان در بوستون
چرا هواداران اسکاتلند ستاره پاریس را هو کردند؟
اشرف حکیمی، کاپیتان و ستاره نامدار تیم ملی مراکش و باشگاه پاریسنژرمن، در جریان پیروزی خفیف ۱ بر صفر تیمش مقابل اسکاتلند، در تمام طول مسابقه زیر باران شدید سوتهای اعتراضی هواداران حریف قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، کاپیتان شیرهای اطلس تقریباً در هر زمانی که در ورزشگاه فاکسبورو توپ را لمس میکرد، با هجمه سنگین و رو به افزایش سوتهای اعتراضی ارتش تارتان مواجه میشد. این صداهای پسزمینه در زمان ارسال یک ضربه کرنر در دقیقه ۲۰ به شکل ملموسی بلندتر شد و زمانی که او قبل از سوت پایان نیمه اول با خطا روی کیران تیرنی یک ضدحمله خطرناک را قطع کرد، به اوج خود رسید.
این جو خصمانه در استادیوم به دنبال تأیید رسمی در روز جمعه شکل گرفت که بر اساس آن، این مدافع باید به اتهام تجاوز جنسی مربوط به حادثه ادعایی در فوریه ۲۰۲۳ در دادگاه محاکمه شود.
بیخبری گزارشگر معروف از پشتپرده ماجرا
هدف قرار گرفتن شدید حکیمی توجه تیم رسانهای و گزارشگری بازی در بریتانیا را نیز به خود جلب کرد، چرا که آنها در طول پوشش زنده تلویزیونی متوجه این اختلال و سر و صدای مداوم شده بودند. الی مککویست، مفسر و همکار گزارشگر در شبکه ITV، در این رابطه خاطرنشان کرد: «مطمئن نیستم که حکیمی چه کاری انجام داده که باعث ناراحتی و عصبانیت محلیها شده است، اما او قطعاً کاری کرده است.»
این بازیکن همواره بر بیگناهی خود در قبال اتهامات تعرض مطرح شده از سوی یک زن ۲۴ ساله تأکید کرده و با انتشار بیانیهای پیش از بازی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشت: «من از روز اول منتظر این دادگاه بودهام. و اکنون مشتاقانه منتظر آن هستم. در نهایت، من قادر خواهم بود صحبت کنم.»
شوک ۶۹ ثانیهای ستاره پیاسوی
فارغ از جنجالهای بیرون از مستطیل سبز، تیم ملی مراکش به لطف گلزنی اسماعیل سایباری که تنها پس از گذشت ۶۹ ثانیه شیرهای اطلس را پیش انداخت، عملاً جایگاه خود را در مرحله یکشانزدهم نهایی تثبیت کرد. سایباری با ثبت این گل، با رکورد محمد صلاح مبنی بر گلزنی در دو بازی ابتدایی خود در جام جهانی برابری کرد. این نتیجه مراکش را برای مدت کوتاهی در صدر جدول قرار داد، اما آنها چند ساعت بعد و به دنبال پیروزی ۳ بر ۰ برزیل مقابل هائیتی، به دلیل تفاضل گل به رتبه دوم گروه C سقوط کردند.
نبرد ارتش تارتان با برزیل برای بقا
کاروان تیم ملی مراکش اکنون برای رویارویی با هائیتی در روز چهارشنبه به آتلانتا سفر میکند، جایی که آنها تنها به یک امتیاز نیاز دارند تا صعود خود را به مرحله حذفی به صورت رسمی قطعی کنند. در همین حال، اسکاتلند برای یک دیدار بیمناک و دشوار در برابر برزیل صدرنشین، راهی میامی میشود. شاگردان استیو کلارک پس از ناکامی در تبدیل کردن فشار نیمه دوم خود به گل تساوی در دیدار قبلی مقابل مراکشیها، اکنون باید در مصاف با سلسائو، در خط حمله زهرآلودتر و دقیقتر ظاهر شوند.