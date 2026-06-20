جام جهانی ۲۰۲۶: پیش بازی اکوادور و کوراسائو

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی اکوادور و کوراسائو شنبه شب در چارچوب هفته دوم رقابت‌های گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه کانزاس‌سیتی به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ دیداری حساس که برای هر دو تیم حکم آخرین فرصت برای ماندن در کورس صعود را دارد.

کوراسائو در نخستین حضور خود در جام جهانی، شروعی کابوس‌وار را تجربه کرد و با نتیجه سنگین ۷ بر یک مقابل آلمان شکست خورد. شاگردان دیک ادووکات اگرچه با گل لیوانو کومننشیا برای دقایقی موفق شدند بازی را به تساوی بکشانند و نخستین گل تاریخ خود در جام جهانی را به ثمر برسانند، اما در ادامه اختلاف سطح دو تیم آشکار شد و نماینده کونکاکاف متحمل شکستی سنگین شد.

با این حال، ادووکات پس از مسابقه تلاش کرد روحیه تیمش را حفظ کند و گفت: «باید این رقابت‌ها را به یک تجربه زیبا تبدیل کنیم. هنوز می‌توانیم در دو بازی آینده شگفتی‌ساز شویم و در پایان خوشحال باشیم که بخشی از بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان بوده‌ایم.»

کومننشیا نیز این فرصت را دارد که نام خود را در تاریخ فوتبال کشورش ثبت کند. او در صورت گلزنی مقابل اکوادور، به سومین بازیکن تاریخ کشورهای عضو کونکاکاف تبدیل خواهد شد که در دو بازی نخست تیمش در جام جهانی موفق به گلزنی می‌شود.

در سوی مقابل، اکوادور نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد. این تیم در نخستین مسابقه خود با گل دیرهنگام آماد دیالو برابر ساحل عاج شکست خورد تا نخستین باخت خود پس از ۲۰ مسابقه متوالی در تمامی رقابت‌ها را تجربه کند.

شاگردان سباستین بکاچه‌سه در دیدار برابر ساحل عاج بارها تا آستانه گلزنی پیش رفتند و ضربات آلن میندا، انر والنسیا و جان یبواه به تیر دروازه برخورد کرد، اما در نهایت نتوانستند از موقعیت‌های خود استفاده کنند و با دست خالی زمین را ترک کردند.

سرمربی اکوادور درباره شرایط تیمش گفت: «وقتی مسابقات را آن‌طور که می‌خواهید آغاز نمی‌کنید، فشار و اضطراب به وجود می‌آید. اما اکنون بیش از هر زمان دیگری به اعتماد به نفس، باور و اطمینان نیاز داریم.»

اکوادور که در سه دیدار اخیر خود در جام جهانی موفق به کسب پیروزی نشده، می‌داند از دست دادن امتیاز در این مسابقه می‌تواند به معنای پایان زودهنگام ماجراجویی‌اش در جام جهانی باشد؛ به‌ویژه اینکه در آخرین دیدار مرحله گروهی باید برابر آلمان قرار بگیرد.

بر اساس آمار، اکوادور در ۱۳ دیدار اخیر خود مقابل تیم‌های منطقه کونکاکاف شکست نخورده و هفت پیروزی و شش تساوی کسب کرده است. همچنین این تیم دو تقابل اخیر خود با نمایندگان کونکاکاف در جام جهانی را با پیروزی پشت سر گذاشته است.

در مقابل، کوراسائو طی سه دیدار اخیر برابر تیم‌های آمریکای جنوبی تنها یک شکست را تجربه کرده که آن هم باخت سنگین ۷ بر صفر مقابل آرژانتین در دیداری دوستانه در سال ۲۰۲۳ بود؛ مسابقه‌ای که لیونل مسی در آن هت‌تریک کرد.

با توجه به شرایط جدول، شکست در این مسابقه می‌تواند یکی از دو تیم را در آستانه حذف قرار دهد و به همین دلیل دیدار اکوادور و کوراسائو یکی از حساس‌ترین مسابقات روز دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

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