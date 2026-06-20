شکستن ساق پای ستاره کانادا جام جهانی را لرزاند

به گزارش ایلنا، این شبکه تلویزیونی پس از آنکه میکروفون‌های استادیومی بی‌سی پلیس صدای واضح شکستگی استخوان را ضبط کردند، باند صوتی اصلی را از بسته پخش آی‌پلیِر (iPlayer) خود حذف کرد. اگرچه خود صحنه تکل همچنان قابل مشاهده است، اما این ویدیو سانسور شد تا تضمین شود که هیچ نمای بسته یا تصاویر ناراحت‌کننده‌ای روی آنتن نرود. یک نماینده تأیید کرد که اقدامات مقتضی برای محافظت از بینندگان انجام شده است و در عین حال برای این هافبک آرزوی بهبودی سریع از این آسیب روحی کرد.

صدای شکستن استخوان به نیمکت رسید

جسی مارش، سرمربی تیم ملی کانادا، پس از مسابقه چهره‌ای به شدت دگرگون و پریشان داشت و فاش کرد که شدت و نیروی این تکل حتی از محوطه فنی کنار زمین هم به وضوح شنیده می‌شد. او اظهار داشت: «[شما] می‌توانستید صدای شکستن استخوان را بشنوید. دل همه ما برای او می‌سوزد. همه به خاطر او شوکه و تکان‌خورده هستند.»

یک سخنگوی بی‌بی‌سی بعداً در گفتگو با رسانه‌ها درباره تغییرات ایجاد شده در پخش توضیح داد: «ما به دلیل حساسیت‌های موجود در رابطه با مصدومیت اسماعیل کونه، بخش صوتی برنامه خلاصه بازی‌های جام جهانی در مسابقه کانادا و قطر را در آی‌پلیِر ویرایش کردیم. ما تمامی اقدامات لازم را انجام دادیم و هیچ تکرار صحنه‌ای از تکل یا تصاویری از وضعیت دردناک این بازیکن را پخش نکردیم. ما برای او آرزوی بهبودی سریع داریم.»

خانه نشینی ستاره ساسولو تا زمستان

هافبک سابق واتفورد و مارسی که به تازگی جایگاه خود را در سری آ ایتالیا با پیراهن ساسولو تثبیت کرده بود، اکنون در شرایطی که در انتظار عمل جراحی است، با دوران نقاهت طاقت‌فرسای چهار تا پنج ماهه دوری از میادین روبرو است.

مارش در ادامه افزود: «اسماعیل پسر فوق‌العاده‌ای است. او نقص‌هایی دارد اما دقیقاً به همین دلیل است که دوستش دارید. او می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد و در لحظه بعد تمرکز خود را از دست بدهد. او مظهر و نماد بسیاری از ویژگی‌های این تیم است. این یک ضایعه و فقدان بزرگ برای ماست. او خوب خواهد شد و ما بهترین پزشکان را برایش فراهم می‌کنیم. او آینده بزرگی در پیش دارد و بخش بزرگی از تمام کارهایی است که ما انجام خواهیم داد.»

معمای خط میانی مارش بدون کونه

کانادا که در حال حاضر با کسب ۴ امتیاز در صدر جدول گروه B قرار دارد، روز چهارشنبه، ۲۴ ژوئن، در یک بازی نهایی و سرنوشت‌ساز در این مرحله به مصاف سوئیس خواهد رفت. برنده این نبرد صعود خود را به عنوان تیم اول گروه تضمین خواهد کرد. مارش اکنون باید این مسابقه حیاتی را هدایت کند و بدون یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک خود در بقیه مسیر تورنمنت، ساختار خط میانی تیمش را بازسازی کند.

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