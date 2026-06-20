جام جهانی ۲۰۲۶: پیش بازی آلمان - ساحل عاج

به گزارش ایلنا، آلمان و ساحل عاج شنبه شب در ورزشگاه تورنتو مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند؛ دیداری که می‌تواند تکلیف صدرنشین گروه E را تا حد زیادی مشخص کند. بر اساس شبیه‌سازی‌های آماری، آلمان با توجه به شرایط فعلی و روند فوق‌العاده اخیرش، شانس بیشتری برای پیروزی دارد.

شاگردان یولیان ناگلزمان در نخستین مسابقه خود یکی از مقتدرانه‌ترین نمایش‌های دور اول جام را ارائه کردند و با نتیجه ۷ بر یک کوراسائو را شکست دادند. این پیروزی، دهمین برد پیاپی آلمان در تمامی رقابت‌ها بود؛ طولانی‌ترین روند پیروزی این تیم از سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ تاکنون.

در آن مسابقه، فلیکس انمچا، نیکو اشلوتربک، جمال موسیالا، ناتانیل براون و دنیز اونداو برای آلمان گلزنی کردند و کای هاورتز نیز دو بار دروازه حریف را باز کرد. مهاجم آرسنال حالا تنها بازیکن آلمان است که در چهار تورنمنت بزرگ اخیر (یورو ۲۰۲۰، جام جهانی ۲۰۲۲، یورو ۲۰۲۴ و جام جهانی ۲۰۲۶) موفق به گلزنی شده است.

با این حال، یک نگرانی همچنان در خط دفاعی آلمان وجود دارد؛ این تیم در هفت بازی اخیر خود در جام جهانی موفق به ثبت کلین‌شیت نشده و آخرین بار در جام جهانی ۱۹۵۴ تا این حد در حفظ دروازه ناکام مانده بود.

در سوی مقابل، ساحل عاج با یک پیروزی ارزشمند و دراماتیک مقابل اکوادور پا به این مسابقه می‌گذارد. تیم امرسه فائه در شرایطی سه امتیاز نخست را کسب کرد که آماد دیالو در دقیقه ۹۰ گل پیروزی‌بخش فیل‌ها را به ثمر رساند.

ساحل عاج تاکنون در هیچ دوره‌ای از جام جهانی موفق نشده دو مسابقه را در یک تورنمنت با پیروزی پشت سر بگذارد و حالا برای ثبت یک رکورد تاریخی تلاش می‌کند. این تیم همچنین در هیچ دوره‌ای از جام جهانی نتوانسته دو بازی متوالی بدون دریافت گل را تجربه کند.

آماد دیالو که پس از ورود به زمین به عنوان بازیکن تعویضی مقابل اکوادور گلزنی کرد، حالا امیدوار است برابر آلمان از ابتدا در ترکیب قرار بگیرد. او در صورت گلزنی در این مسابقه می‌تواند پس از ژروینیو در سال ۲۰۱۴، دومین بازیکن ساحل عاج باشد که در دو بازی متوالی جام جهانی گل می‌زند.

دو تیم تاکنون تنها یک بار مقابل هم قرار گرفته‌اند؛ دیداری دوستانه در سال ۲۰۰۹ که با تساوی ۲-۲ به پایان رسید. در آن مسابقه ابتدا لوکاس پودولسکی آلمان را پیش انداخت، اما گل‌های امانوئل ابوئه و سیدو دومبیا ساحل عاج را جلو انداختند تا پودولسکی در وقت‌های تلف‌شده بازی را مساوی کند.

آلمان در هشت تقابل قبلی خود مقابل تیم‌های آفریقایی در جام جهانی تنها یک شکست داشته است؛ باخت ۲ بر یک مقابل الجزایر در سال ۱۹۸۲ که البته مانع از رسیدن این تیم به فینال همان دوره نشد. ساحل عاج نیز در چهار بازی جام جهانی مقابل تیم‌های اروپایی تنها یک پیروزی داشته است.

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