جام جهانی ۲۰۲۶: پیش بازی هلند و سوئد

به گزارش ایلنا، هلند و سوئد شنبه شب در ورزشگاه هیوستون آمریکا در یکی از معدود تقابل‌های تمام‌اروپایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم می‌روند؛ دیداری که می‌تواند نقش مهمی در تعیین مسیر صعود هر دو تیم از گروه F داشته باشد.

بر اساس شبیه‌سازی‌های ابررایانه اپتا، هلند با احتمال ۵۵.۹ درصد شانس بیشتری برای پیروزی در این مسابقه دارد. با این حال، سوئد پس از نمایش قدرتمند در بازی نخست و برتری ۵ بر یک مقابل تونس، با اعتمادبه‌نفس بالایی وارد این دیدار خواهد شد.

هلند در بازی افتتاحیه مقابل ژاپن تا آستانه کسب سه امتیاز پیش رفت، اما گل دقیقه ۸۸ دایچی کامادا باعث شد تیم رونالد کومان به تساوی ۲-۲ رضایت دهد. ویرجیل فن‌دایک و کریسنسو سامرویل گل‌های هلند را به ثمر رساندند، اما ضربه سر کامادا در دقایق پایانی همه چیز را تغییر داد.

این تساوی باعث شد هلند برای دومین بازی متوالی خود در جام جهانی با نتیجه ۲-۲ متوقف شود؛ اتفاقی که پیش از این تنها یک بار در تاریخ این تیم رخ داده بود. همچنین فن‌دایک با گلزنی مقابل ژاپن، به دومین گلزن مسن تاریخ هلند در جام جهانی تبدیل شد.

در سوی مقابل، سوئد شروعی رؤیایی داشت. شاگردان گراهام پاتر در دیدار نخست با نتیجه ۵ بر یک تونس را شکست دادند؛ نتیجه‌ای که بهترین عملکرد گلزنی این تیم در یک مسابقه جام جهانی پس از پیروزی ۸ بر صفر مقابل کوبا در سال ۱۹۳۸ محسوب می‌شود.

الکساندر ایساک و ویکتور یوکرس دو ستاره خط حمله سوئد در آن مسابقه بودند و ایساک با ثبت سه تاثیرگذاری مستقیم روی گل، بهترین عملکرد یک بازیکن سوئد در یک دوره جام جهانی از زمان هنریک لارسون در سال ۲۰۰۲ را به ثبت رساند.

سوئد با پیروزی مقابل هلند می‌تواند برای دومین بار در تاریخ خود هر دو بازی ابتدایی مرحله گروهی جام جهانی را با برد پشت سر بگذارد؛ اتفاقی که پیش از این تنها در جام جهانی ۱۹۵۸، زمانی که میزبان مسابقات بود و به فینال رسید، تجربه کرده بود.

تقابل تاریخی دو تیم

هلند و سوئد تاکنون ۲۰ بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. آخرین رویارویی دو تیم در سال ۲۰۱۷ و مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ بود که هلند با دو گل آریین روبن به پیروزی رسید.

سوئد با هفت برد در مقابل ۹ پیروزی هلند، تنها یک بار در هفت تقابل اخیر دو تیم موفق به شکست نارنجی‌ها شده است؛ بردی که در سال ۲۰۱۱ و با نتیجه ۳ بر ۲ به دست آمد.

این دومین رویارویی دو تیم در تاریخ جام جهانی خواهد بود. نخستین تقابل آن‌ها در مرحله گروهی جام جهانی ۱۹۷۴ با تساوی بدون گل پایان یافت؛ دیداری که بیش از هر چیز به دلیل نمایش فوتبال تهاجمی هلند و ظهور حرکت معروف «چرخش کرویف» در ذهن‌ها ماندگار شد.

حالا هلند برای ادامه روند شکست‌ناپذیری خود در جام جهانی و سوئد برای تثبیت صدرنشینی گروه F، در هیوستون به دنبال یک پیروزی مهم خواهند بود.

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