پاسخ روبن دیاز به جنجالهای پیرامون تیم ملی پرتغال:
رونالدو همیشه زیر ذرهبین است، حواشی را کنار بگذارید
مدافع تیم ملی پرتغال با دفاع از کریستیانو رونالدو و شرایط اردوی این تیم، تأکید کرد که اختلافی در رختکن وجود ندارد و انتقادها درباره حواشی اخیر بیشتر نتیجه گمانهزنیهاست.
به گزارش ایلنا، شروع پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۶ با حواشی زیادی همراه شده است؛ از انتقادات درباره حضور بازیکنان در ساحل میامی پیش از نخستین بازی تا تساوی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو و شایعات درباره آینده روبرتو مارتینز روی نیمکت این تیم.
در ادامه نیز اظهارات ژوائو نِوِس پس از دیدار نخست پرتغال، باعث شکلگیری بحثهایی درباره شرایط کریستیانو رونالدو در تیم ملی شد. نِوِس پس از بازی با کنگو گفته بود: «همه ما میدانیم کریستیانو برای ما، تیم ملی پرتغال و فوتبال جهان چه کارهایی انجام داده است، اما در حال حاضر خودش هم میداند که داخل زمین تفاوتی با سایر بازیکنان ندارد. او هم فقط یکی از اعضای تیم است که برای موفقیت گروه تلاش میکند.»
این صحبتها اگرچه با هدف کاهش فشار روی رونالدو مطرح شد، اما واکنشهایی را در پرتغال به دنبال داشت؛ بهخصوص پس از آنکه برخی کارشناسان عملکرد ستاره پرتغالی را زیر سؤال بردند. حتی کاتیا آویرو، خواهر رونالدو، نیز در شبکههای اجتماعی از شرایط تیم انتقاد کرد و نوشت برخی فراموش کردهاند پرتغال چگونه باید مالکیت توپ را پس بگیرد، در نبردها پیروز شود و ضدحمله ایجاد کند.
پس از یک روز استراحت، پرتغال تمرینات خود را در پالمبیچ از سر گرفت و این بار روبن دیاز، مدافع منچسترسیتی، مقابل رسانهها قرار گرفت تا درباره شرایط تیم صحبت کند.
دیاز که به دلیل آماده نبودن شرایط بدنی در بازی نخست مقابل جمهوری کنگو حضور نداشت، درباره حواشی پیرامون رونالدو گفت: «کریستیانو همیشه زیر ذرهبین است، اما فکر میکنم همه ما در چنین شرایطی قرار داریم. چیزی غیرعادی در حال رخ دادن نیست. از زمانی که من اینجا هستم همیشه همینطور بوده و در آینده هم همین خواهد بود.»
او در ادامه تأکید کرد مشکلی میان بازیکنان وجود ندارد: «هیچ مسئلهای نیست، این موضوع اهمیت چندانی ندارد.»
مدافع پرتغال همچنین گفت چیزی از اختلاف در رختکن ندیده و اتفاقات اخیر بیشتر حاصل «گمانهزنیها» در خارج از تیم است.
دیاز اظهار داشت: «این مسائل روی اعتمادبهنفس ما یا باورمان به تواناییهایی که داریم تأثیری نمیگذارد. هیچ رقابتی کامل نیست. هرچه مشکلات زودتر خودشان را نشان دهند، بهتر است؛ چون برای قهرمانی باید تیمی باشید که بتواند در هر بازی رشد کند.»
یکی از موضوعاتی که دوباره مطرح شد، حضور بازیکنان پرتغال از جمله کریستیانو رونالدو در ساحل میامی تنها ۹۶ ساعت پیش از بازی افتتاحیه بود؛ اتفاقی که با انتقاد شدید بخشی از رسانههای پرتغالی همراه شد.
روبن دیاز در واکنش به این انتقادها، بخشی از مسئولیت را متوجه رسانهها دانست و گفت: «بخش زیادی از تقصیرها متوجه شماست؛ به دلیل کمبود اطلاعات برای افرادی که همه چیزهایی را که منتشر میکنید میخوانند. وظیفه شما هم این است که درست اطلاعرسانی کنید.»
او ادامه داد: «فکر میکنم این اتفاق کاملاً طبیعی است و حتی برای ما مفید است. اگر درست انجام شود، فقط مزیت دارد. مربی از انجام این کار نترسید، حتی با اینکه میدانست چه واکنشهایی ممکن است ایجاد شود. من به او احترام میگذارم.»
شرایط پرتغال در حال حاضر حساس توصیف میشود، اما سرنوشت این تیم همچنان در دستان خودش قرار دارد. این تیم در صورت پیروزی مقابل ازبکستان و کلمبیا میتواند صدرنشین گروه شود.
روبن دیاز در پایان گفت: «من انتظار سناریوهای ایدهآل را ندارم؛ سناریوهایی که همه ما را تشویق کنند. مهمترین چیز برای ما این است که روی زمین بمانیم و تمرکزمان را حفظ کنیم.»