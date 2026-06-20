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ناگلزمان: بله ما در اردوی آلمان آناکوندا داریم!

ناگلزمان: بله ما در اردوی آلمان آناکوندا داریم!
کد خبر : 1801811
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تیم ملی آلمان در روزهای اخیر با یک مهمان ناخوانده و خطرناک در تمرینات خود مواجه شده است. یک مار سمی که به گفته بازیکنان، می‌تواند عواقب جدی به همراه داشته باشد، در محل تمرین دیده شده است.

به گزارش ایلنا، بازیکنان آلمان در حین تمرین در وینستون-سیلم واقع در کارولینای شمالی با یک مار از نوع سرخ‌مُهره‌ای مواجه شدند.

یوشوا کیمیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این نوع مار یکی از سمی‌ترین و رایج‌ترین گونه‌ها در این ایالت است و نیش آن نیاز به درمان فوری در بیمارستان دارد. او گفت: «وقتی اسم نوع مار را می‌شنوی و می‌فهمی که نیش آن چه عواقبی می‌تواند داشته باشد، دیگر موضوع خنده‌داری نیست.»

سرمربی آلمان، یولیان ناگلزمان، در کنفرانس خبری پیش از بازی امشب مقابل ساحل عاج در تورنتو به این موضوع پاسخ داد. یکی از خبرنگاران از او پرسید: «آیا درست است که شما یک مار در تیم دارید؟» ناگلزمان با شوخی پاسخ داد: «این یک آناکوندای بزرگ است» که باعث خنده حاضران شد. جاناتان تاه، بازیکن حاضر در کنفرانس، نیز به این شوخی خندید. ناگلزمان در ادامه گفت: «این یک شوخی است. فقط یک مار کوچک است و ما همه حیوانات این سیاره را دوست داریم.»

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