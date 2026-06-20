پیام مشترک ستارههای ترکیه: احساس شرم میکنیم
آردا گولر، هافبک جوان و بااستعداد رئال مادرید، پس از حذف تیم ملی ترکیه از جام جهانی، احساسات خود را با طرفداران این تیم در میان گذاشت و از ناکامی در این رقابتها ابراز تأسف کرد.
به گزارش ایلنا، این بازیکن ۲۱ ساله در مصاحبهای پس از شکست تیم ملی ترکیه برابر پاراگوئه در سن فرانسیسکو گفت: «ما بسیار ناراحت هستیم و احساس شرم میکنیم. از همه مردم کشورمان عذرخواهی میکنیم.»
گولر ادامه داد: «در طول دوران حرفهایام در تیم ملی، تمام تلاش خود را میکنم تا این تورنمنت را از یاد ببرم. ما در تیمهای بزرگی بازی کردهایم و باید این را در زمین نشان میدادیم. نتوانستیم آنچه را که میخواستیم در زمین انجام دهیم، گل نزدیم و قادر به انجام کارها نبودیم. از همه عذرخواهی میکنیم.»
پس از سوت پایان بازی، بازیکنان ترکیه در زمین به شدت ناراحت بودند و بسیاری از آنها گریه کردند، از جمله مدافع دمیرال که در یکی از آخرین فرصتهای تیم گل را از دست داد.
با این نتیجه، تیم ملی ترکیه تنها در آخرین بازی خود در گروه D به مصاف ایالات متحده خواهد رفت. با توجه به شرایط گروه، ترکیه نمیتواند بالاتر از پاراگوئه و استرالیا قرار گیرد و ایالات متحده نیز با شش امتیاز در صدر گروه قرار دارد.
این سومین حضور ترکیه در جام جهانی بود و در اولین حضور خود در سال ۱۹۵۴ نیز در مرحله گروهی حذف شده بود. نسل فعلی تیم ملی ترکیه با بازیکنانی چون آردا گولر، هاکان چالهانوغلو و کِنَن یلدیز، انتظارات بالایی را ایجاد کرده بود، اما نتوانستند به موفقیت دست یابند.
چالهانوغلو در این باره گفت: «در حال حاضر پیدا کردن کلمات سخت است، واقعاً دشوار است! ما تا اینجا را خودمان آوردیم! در دو بازی اخیر هر چه توانستیم انجام دادیم. ضربه میزنیم، اما گل نمیشود، هر چه تلاش کردیم، نتیجه نگرفتیم... این شانس ما نبود. آنها با اولین شوت خود گل زدند! ما یک تیم جوان هستیم و هنوز فرصتهای بیشتری برای حضور در تورنمنتهای آینده داریم. شاید این آخرین جام جهانی من باشد... همه ناراحت و غمگین هستند! تلاش کردیم، اما نشد! این تجربهای برای همه ما بود!»
وی همچنین افزود: «باید به خودمان افتخار کنیم، به اینجا رسیدن آسان نبود! از کجا به کجا آمدیم... حذف شدن آسان نیست و انسان نمیتواند این را بپذیرد! فوتبال گاهی اوقات بیرحم است! باید از این تجربه درس بگیریم! ما با یک شوت دوباره بازی را باختیم!»
اوجورجان چاکیر، دروازهبان تیم ملی پس از پایان بازی به بیان احساسات خود پرداخت.
چاکیر در مصاحبهای گفت: «از کشورمان عذرخواهی میکنم. ما میخواستیم آنها را به وجد بیاوریم، اما نتوانستیم. انتظارات بسیار بالا بود و ما نتوانستیم به آنها پاسخ دهیم. همچنین از کسانی که به اینجا آمدهاند عذرخواهی میکنم. درباره بازی صحبت خاصی نیست. همتیمیهایمان بسیار تلاش کردند و مبارزه کردند.»
او ادامه داد: «ما با عملکردمان انتظارات را بالا بردیم، اما در عمل نتوانستیم به آنها برسیم! اتفاقاتی که در بازی اول افتاد و حالا در این بازی... قسمت مهم است. باید سرمان را بالا نگه داریم. بازیکنان جوان و خوبی داریم. تلاش خواهیم کرد که کشورمان را به وجد بیاوریم.»