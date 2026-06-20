به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آمریکا پس از پیروزی مقتدرانه برابر استرالیا و قطعی کردن صعود به مرحله حذفی جام جهانی، حالا با حمایت ویژه زلاتان ابراهیموویچ، ستاره سابق فوتبال سوئد، با جرات بیشتری به سمت رویای قهرمانی گام برمی‌دارد.

زلاتان ابراهیموویچ که به عنوان کارشناس در برنامه پس از بازی شبکه فاکس حضور داشت، در پاسخ به سوالی درباره شانس آمریکا برای قهرمانی در جام جهانی خیلی کوتاه و قاطع گفت: «بله.» بازیکنان آمریکایی نیز پس از پیروزی ۲-۰ مقابل استرالیا بلافاصله به این اظهارات واکنش نشان دادند و با اعتماد به نفس گفتند: چرا که نه؟

کریس ریچاردز، مدافع تیم ملی آمریکا، در این باره گفت: «فکر نمی‌کنم این موضوع غیرمنطقی باشد. ما می‌خواهیم در پایان این مسابقات جام قهرمانی را بالای سر ببریم.» آستون تراستی، هم‌تیمی او در خط دفاعی نیز با ابراز احساس مشابهی افزود: «این ذهنیت ماست. فکر نمی‌کنم کسی به این تورنمنت بیاید بدون اینکه چنین ذهنیتی داشته باشد. اینکه زلاتان این را درباره ما می‌گوید، فوق‌العاده است. اما مطمئنم او هم می‌داند که باید بازی به بازی پیش برویم.»

ظهور یک پدیده در سیاتل؛ فریمن گام به گام تا پادشاهی در سمت راست

پیروزی اخیر یانکی‌ها به لطف ظهور خیره‌کننده الکس فریمن، مدافع ۲۱ ساله و آینده‌دار این تیم رقم خورد. فریمن که پس از درخشش چشمگیر در لیگ MLS راهی ویارئال اسپانیا شده، در این جام جهانی به یک ستاره تمام‌عیار تبدیل شده است. او در بازی اخیر مقابل استرالیا گل دوم تیمش را به ثمر رساند؛ گلی که ابتدا توسط کمک‌داور آفساید اعلام شد اما پس از بررسی طولانی در اتاق VAR مورد تأیید قرار گرفت.

فریمن درباره این لحظه دراماتیک و هیجان‌انگیز گفت: «فکر می‌کنم هر کسی در چنین لحظه‌ای رویاپردازی می‌کند. و اینکه این اتفاق با چنین حمایتی برای جشن گرفتنش بیفتد، بسیار خاص است. وقتی گل تأیید شد، دیدم همه هم‌تیمی‌هایم در حال دویدن هستند و فکر کردم: 'باید فرار کنم، آنها می‌خواهند من را بغل کنند!'»

میراث پوچتینو برای فوتبال آمریکا؛ وقتی رویاها رنگ واقعیت می‌گیرند

مائوریسیو پوچتینو، سرمربی جدید و سرشناس تیم ملی آمریکا، از همان کنفرانس خبری معارفه‌اش هدف نهایی خود را قهرمانی در جام جهانی عنوان کرده بود. او پس از این مسابقه به تمجید ویژه از الکس فریمن و سیستم پرورش او پرداخت و گفت: «تکامل او فوق‌العاده است. او پتانسیل این را دارد که یکی از بهترین بازیکنان در پست خود در جهان باشد. او فردی متواضع است و می‌خواهد یاد بگیرد.»

بهترین نتیجه تیم ملی مردان آمریکا در تاریخ جام‌های جهانی، به مقام سومی آن‌ها در اولین دوره این مسابقات در سال ۱۹۳۰ بازمی‌گردد. همچنین بهترین عملکرد یانکی‌ها در دوران مدرن فوتبال، صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی در جام جهانی ۲۰۰۲ کره-ژاپن بوده است و حالا شاگردان پوچتینو به دنبال جابه‌جا کردن تمام رکوردهای تاریخی کشورشان هستند.

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