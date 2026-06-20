ساعت بازی آلمان و ساحل عاج

به گزارش ایلنا، آلمان پس از شروعی درخشان در جام جهانی و پیروزی پرگل ۷ بر یک مقابل کوراسائو، حالا در دومین مسابقه مرحله گروهی به مصاف ساحل عاج خواهد رفت.

شاگردان یولیان ناگلزمان امیدوارند با کسب سه امتیاز دیگر، جایگاه خود را در صدر جدول گروه E تثبیت کنند و با آرامش بیشتری به دیدار پایانی مرحله گروهی برسند.

در طرف دیگر، ساحل عاج که در بازی نخست مقابل اکوادور شکست خورد، برای زنده نگه داشتن شانس صعود خود نیاز مبرمی به کسب امتیاز دارد و تلاش خواهد کرد برابر یکی از مدعیان اصلی جام جهانی غافلگیری ایجاد کند.

دیدار آلمان و ساحل عاج ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران برگزار می‌شود.

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