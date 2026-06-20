ساعت بازی هلند و سوئد

به گزارش ایلنا، هلند و سوئد امروز (شنبه ۲۰ ژوئن) در ورزشگاه هیوستون آمریکا مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند؛ جایی که هر دو تیم به دنبال کسب امتیاز برای هموار کردن مسیر صعود خود به مرحله حذفی هستند.

سوئد در نخستین دیدار خود با نمایشی قدرتمند موفق شد تونس را با نتیجه ۵ بر یک شکست دهد و با سه امتیاز صدرنشین شود. این تیم حالا امیدوار است با کسب پیروزی مقابل هلند، صعود خود را قطعی‌تر کند.

در سوی مقابل، هلند که در بازی نخست مقابل ژاپن به تساوی دو بر دو رسیده بود نیز برای رسیدن به مرحله بعدی رقابت‌ها نیاز به یک نتیجه مثبت دارد و تلاش می‌کند با استفاده از تجربه بازیکنان خود، یکی از رقبای مستقیمش در گروه را از پیش رو بردارد.

این دیدار از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/