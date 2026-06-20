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لوکاس دینیه:

نگران نباشید، من تیک‌تاک و اینستاگرام دارم، به همه چیز مسلط هستم!

نگران نباشید، من تیک‌تاک و اینستاگرام دارم، به همه چیز مسلط هستم!
کد خبر : 1801747
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لوکاس دینیه، مدافع استون ویلا و قدیمی‌ترین بازیکن تیم ملی فرانسه حاضر در ایالات متحده، به بررسی دوران حرفه‌ای خود در تیم ملی پرداخته و با شوخی اعلام کرده که با نسل جدید فاصله‌ای ندارد.

به گزارش ایلنا، دینیه که از سال ۲۰۱۴ به تیم ملی فرانسه پیوسته، در گفت‌وگویی به یادآوری خاطراتش از حضور در تیم ملی پرداخت. او به عنوان بازیکن با تجربه، از احساسات و چالش‌های دوران حرفه‌ای‌اش سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که بتواند در این سفر آمریکایی، به رقابت با تئو هرناندز ادامه دهد.

این مدافع ۳۲ ساله در مورد اولین بازی‌اش در تیم ملی گفت: «احساسات فوق‌العاده‌ای داشتم. این یکی از پر فشارترین بازی‌های زندگی‌ام بود. در ۱۹ سالگی به این سطح رسیدم و می‌دانستم که همه چیز تغییر خواهد کرد.» او همچنین به اولین بازی‌اش در جام جهانی ۲۰۱۴ اشاره کرد و آن را «لحظه‌ای شگفت‌انگیز» توصیف کرد.

دینیه در ادامه به مقایسه با بهترین مدافع چپ تاریخ فرانسه پرداخت و گفت: «به نظر من، پاتریس اورا بهترین است. او تجربه و توانایی‌های فوق‌العاده‌ای داشت.» او همچنین از هم‌تیمی‌اش مایک مانیان یاد کرد و به عصبانیت او پس از شکست مقابل ایتالیا اشاره کرد و گفت: «این عصبانیت برای تیم مفید بود.»

این بازیکن در مورد دوران غیبتش از تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز گفت: «این یک شکست در کارنامه‌ام بود، اما به من یاد داد که چقدر از نظر ذهنی قوی هستم.» او همچنین تأکید کرد که هرگز فکر نکرده که دوران ملی‌اش به پایان رسیده و همواره برای بازگشت به تیم ملی تلاش کرده است.

دینیه در پایان با اشاره به نسل طلایی ۱۹۹۳ و موفقیت‌هایش در باشگاه‌های بزرگ، ابراز امیدواری کرد که بتواند در جام جهانی آینده درخشش بیشتری داشته باشد و به رقابت‌های بین‌المللی ادامه دهد.

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