برنامه جدید مصر برای آمادگی بیشتر پیش از بازی مقابل ایران

به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر دیگر تمایلی به انجام سفرهای طولانی در جریان جام جهانی ندارد و برای کاهش فشار روی بازیکنان، برنامه جدیدی برای جابه‌جایی خود در نظر گرفته است.

طبق گزارش رسانه مصری «Kooora»، پس از دیدار این تیم مقابل نیوزیلند در تاریخ ۲۲ ژوئن، کاروان مصر با استفاده از هواپیمای اختصاصی که فیفا در اختیار تیم‌های حاضر در مسابقات قرار داده، مستقیماً به سیاتل سفر خواهد کرد.

دلیل این تصمیم، آماده‌سازی هرچه بهتر برای سومین و آخرین بازی مرحله گروهی مقابل تیم ملی ایران عنوان شده است.

ابراهیم حسن، مدیر تیم ملی مصر، درباره این تصمیم توضیح داد که برنامه اولیه این بود که تیم پس از بازی با نیوزیلند در کانادا، به اسپوکن بازگردد؛ شهری که محل برگزاری اردوی تمرینی مصر است. با این حال، کادر فنی ترجیح داده مسیر سفر را تغییر دهد تا بازیکنان با خستگی کمتری مواجه شوند و زمان بیشتری برای آماده‌سازی دیدار با ایران داشته باشند.

مصر که در نخستین بازی خود مقابل بلژیک به تساوی رسید، حالا به دنبال قطعی کردن صعود خود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی در سریع‌ترین زمان ممکن است.

انتهای پیام/