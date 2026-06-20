به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، حضور روملو لوکاکو در دیدار نخست بلژیک مقابل مصر تأثیر زیادی روی روند مسابقه داشت. مهاجم باتجربه بلژیکی که در نیمه دوم وارد زمین شد، با حضورش شرایط خط حمله تیم را تغییر داد و نقش مهمی در بازگشت بلژیک به بازی ایفا کرد؛ اتفاقی که یادآور روزهای درخشان او با پیراهن تیم ملی بود.

با این حال، «بیگ روم» هنوز شرایط حضور در ترکیب اصلی را ندارد و طبق اعلام منابع نزدیک به فدراسیون فوتبال بلژیک، احتمال مصدومیت دوباره او باعث شده کادر فنی در آستانه دیدار با ایران محتاطانه تصمیم بگیرد.

فصل اخیر برای لوکاکو دوران دشواری بود. مهاجم بلژیکی پس از آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه ران در دیدار تدارکاتی ناپولی در ۱۴ اوت ۲۰۲۵، ماه‌های سختی را پشت سر گذاشت. آن مصدومیت آغاز دوره‌ای طولانی از مشکلات جسمی و روحی برای او بود؛ دوره‌ای که باعث شد لوکاکو از شرایط ایده‌آل فاصله بگیرد.

او پس از اختلاف با مدیران ناپولی و به‌خصوص آئورلیو دی‌لورنتیس، فرصت چندانی برای بازی پیدا نکرد و تنها حدود یک ساعت برای این تیم به میدان رفت. به همین دلیل بازگشت دوباره او به فوتبال و حضور در جام جهانی برای خودش و اطرافیانش اهمیت زیادی دارد، اما در بلژیک معتقدند هنوز نباید برای استفاده کامل از او عجله کرد.

لوکاکو مهاجمی است که برای تأثیرگذاری به آمادگی صددرصدی نیاز دارد. او در ماه‌های گذشته برای بازگشت به بهترین شرایط بدنی، همراه تیم دوم اندرلخت تمرین کرده و حالا امیدوار است در جریان جام جهانی به فرم مطلوب برسد.

دیدارهای دوستانه برابر کرواسی و تونس و همچنین بازی نخست مقابل مصر نشانه‌های مثبتی برای بازگشت او بود، اما خود لوکاکو نیز تأکید کرده که باید صبور باشد.

او پیش از این گفته بود: «من ذاتاً آدم بی‌صبری هستم، اما مهم‌ترین چیزی که امسال یاد گرفتم این است که باید صبر داشته باشم.»

خاطره تلخ جام جهانی قطر هنوز در ذهن لوکاکو و فوتبال بلژیک باقی مانده است. دیدار مقابل کرواسی در مرحله گروهی آن مسابقات که مهاجم بلژیکی چند موقعیت بزرگ گلزنی را از دست داد و باعث حذف تیمش شد، همچنان یکی از تصاویر تلخ دوران حرفه‌ای او محسوب می‌شود.

اکنون هدف لوکاکو کمک به بازگشت بلژیک به جمع مدعیان فوتبال جهان است. به همین دلیل او مقابل ایران از ابتدا به میدان نخواهد رفت، هرچند احتمال دارد در دیدار بعدی برابر نیوزیلند فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی پیدا کند.

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