فریمبهفریم با گل نیوزیلند: چرا ایران گل خورد؟ شجاع، توپ دوم و فروپاشی ساختار دفاعی
گل نخست نیوزیلند مقابل ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در نگاه اول میتوانست یک اشتباه فردی به نظر برسد، اما بررسی صحنه بهصورت فریمبهفریم نشان میدهد این گل نتیجه زنجیرهای از چند خطای دفاعی بود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در دیدار مقابل نیوزیلند ابتدا با گل الیجا جاست از حریف عقب افتاد؛ گلی که بعد از یک حمله چندمرحلهای به ثمر رسید و نشان داد مشکل اصلی نه یک اشتباه ساده، بلکه مجموعهای از تصمیمهای اشتباه در فاز دفاعی بوده است.
شروع خطر؛ وقتی کریس وود زمان کافی داشت
بررسی صحنه از لحظه آغاز حمله نشان میدهد نخستین مشکل زمانی شکل گرفت که کریس وود، مهاجم باتجربه نیوزیلند، بدون فشار جدی صاحب توپ شد.
وود در این لحظه فرصت داشت توپ را کنترل کند، سرش را بالا بیاورد و بهترین تصمیم را برای ادامه حمله بگیرد؛ موضوعی که در فوتبال سطح اول جهان معمولاً نباید برای مهاجم حریف اتفاق بیفتد.
مشکل در این بخش بیشتر به ساختار پرس ایران بازمیگردد؛ چرا که بازیکن صاحب توپ زمان و فضای کافی برای طراحی حمله پیدا کرد.
دوئل شجاع؛ جایی که توپ دوم به وجود آمد
در ادامه، توپ به سمت خط دفاع ایران ارسال شد و شجاع خلیلزاده برای نبرد هوایی وارد صحنه شد.
مدافع ایران در تلاش بود توپ را دفع کند، اما ضربه او باعث نشد خطر بهطور کامل از بین برود. توپ همچنان در منطقه خطر باقی ماند و نیوزیلند توانست مالکیت حمله را حفظ کند.
در فوتبال مدرن، بسیاری از گلها نه روی ارسال اول، بلکه روی «توپ دوم» شکل میگیرند و این صحنه نمونهای از همین اتفاق بود؛ جایی که ایران بعد از دفع ناقص نتوانست دوباره سازمان دفاعی خود را شکل دهد.
شکست در مدیریت توپ دوم
بعد از دوئل اول، مهمترین لحظه صحنه رقم خورد. ایران باید در چند ثانیه:
فاصله خطوط را کم میکرد؛
بازیکن صاحب توپ را تحت فشار قرار میداد؛
فضای مقابل مدافعان مرکزی را میبست.
اما هیچکدام به شکل کامل انجام نشد.
هافبکهای دفاعی نتوانستند منطقه مقابل محوطه جریمه را کنترل کنند و نیوزیلند از فضای ایجادشده برای ادامه حمله استفاده کرد.
نقش میلاد محمدی؛ آخرین حلقه اشتباه، نه آغاز آن
در تصاویر پایانی، میلاد محمدی بیشتر در مرکز توجه قرار گرفت؛ چرا که مهاجم نیوزیلند در فضایی قرار گرفت که مدافع کناری ایران باید آن را پوشش میداد.
با این حال بررسی کامل صحنه نشان میدهد میلاد آخرین حلقه این زنجیره بود، نه عامل آغازکننده آن.
او در شرایطی قرار گرفت که باید همزمان چند وظیفه را انجام میداد؛ هم فضای پشت سرش را پوشش میداد، هم مهاجم را کنترل میکرد و هم شکاف ایجادشده در ساختار دفاعی را جبران میکرد.
مقصر اصلی چه کسی بود؟
اگر بخواهیم سهم اشتباهات را تقسیم کنیم، این گل بیشتر یک نقص تیمی بود تا اشتباه یک بازیکن خاص:
شجاع خلیلزاده؛ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد
دفع ناقص توپ اول
ایجاد فرصت برای ادامه حمله
آغاز از دست رفتن نظم دفاعی
هافبکهای دفاعی؛ حدود ۲۵ درصد
پوشش ندادن فضای جلوی محوطه
از دست دادن نبرد توپ دوم
میلاد محمدی؛ حدود ۲۰ درصد
پوشش ناقص در لحظه آخر
موفق نشدن در کنترل مهاجم
سایر بازیکنان دفاعی؛ حدود ۱۰ درصد
تأخیر در بازسازی ساختار دفاعی
جمعبندی؛ یک گل تیمی، نه یک قربانی مشخص
گل نیوزیلند بیش از آنکه حاصل یک اشتباه فردی باشد، حاصل چند تصمیم اشتباه پشت سر هم بود؛ از پرس نکردن روی کریس وود گرفته تا دفع ناقص توپ توسط شجاع خلیلزاده و از دست رفتن کنترل فضای مقابل خط دفاع.
در چنین صحنههایی معمولاً آخرین بازیکنی که در مقابل مهاجم قرار میگیرد بیشتر دیده میشود، اما ریشه اتفاق چند ثانیه قبلتر شکل گرفته است.
ایران مقابل نیوزیلند نه به دلیل یک اشتباه، بلکه به دلیل یک لحظه بینظمی دفاعی در سطح جام جهانی تنبیه شد؛ لحظهای که حریف با تجربه بالای خود از آن بهترین استفاده را برد.