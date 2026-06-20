به گزارش ایلنا، نیمار در نخستین بازی مرحله گروهی برزیل مقابل مراکش روی نیمکت حضور داشت، اما هیچ فرصتی برای بازی پیدا نکرد. پیش از مسابقه روز جمعه نیز سلسائو اعلام کرد که این ستاره ۳۴ ساله در نیوجرسی خواهد ماند تا روند توانبخشی خود را برای بهبود کشیدگی درجه دو عضله ساق پا ادامه دهد؛ مصدومیتی که انتظار می‌رفت او را دو تا سه هفته از میادین دور نگه دارد.

بازگشت باشکوه شماره ۱۰؛ نیمار آماده نبرد با اسکاتلند

با این حال، کارلو آنچلوتی فاش کرد که انتظار دارد نیمار برای پایان دادن به بازی‌های مرحله گروهی در گروه C، کاملاً در اختیار تیم باشد. سرمربی سلسائو پس از پیروزی ۳ بر ۰ تیمش مقابل هائیتی گفت: "نیمار فردا به صورت انفرادی و روز دوشنبه همراه با سایر اعضای تیم تمرین خواهد کرد. او برای مسابقه با اسکاتلند در دسترس خواهد بود."

فرشته نجات کارلتو در روزهای مصدومیت رافینیا

بازگشت نیمار می‌تواند در یکی از حساس‌ترین و کلیدی‌ترین برهه‌ها برای سلسائو رقم بخورد. رافینیا، ستاره خط حمله برزیل، در نیمه اول دیدار مقابل هائیتی با مصدومیت مشکوک به همسترینگ مواجه شد و زمین بازی را ترک کرد. آنچلوتی با اعتراف به اینکه هنوز از میزان جدیت این آسیب‌دیدگی اطلاعی ندارد، اعلام کرد که این وینگر برای تعیین وضعیتش باید "آزمایش‌های بیشتری" انجام دهد. این ستاره برزیلی پیش از این نیز با مصدومیت همسترینگ دست و پنجه نرم کرده بود که باعث شد اواخر فصل ۲۶-۲۰۲۵ را از دست بدهد.

شکل‌گیری برزیل مدعی؛ خیز بلند سلسائو برای فتح آمریکای شمالی

به هر ترتیب، این خبر خوش در پی یک نتیجه درخشان و مثبت برای سلسائو منتشر می‌شود. آن‌ها کار خود را در گروه C با تساوی ۱ بر ۱ مقابل مراکش آغاز کرده بودند و برای باقی ماندن در کورس صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی، شدیداً به یک پیروزی نیاز داشتند. برزیل در مسابقه جمعه شب فوق‌العاده ظاهر شد و پیش از اینکه بازی را به آرامی به پایان برساند، در همان نیمه اول سه بار دروازه حریف را باز کرد. حالا به نظر می‌رسد حضور نیمار، انگیزه و روحیه مضاعفی به آن‌ها خواهد داد تا به ماجراجویی خود برای پیشروی در تورنمنت بزرگ امسال در آمریکای شمالی ادامه دهند.

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