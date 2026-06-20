برنامه بازیهای امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶: نبرد آلمان و ساحل عاج و تقابل هلند با سوئد
دومین دور از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روز شنبه و یکشنبه با برگزاری چهار دیدار ادامه پیدا میکند.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، چهار مسابقه در روز شنبه و بامداد یکشنبه برگزار خواهد شد که مهمترین دیدارهای این روز، رویارویی آلمان، قهرمان چهار دوره جهان، با ساحل عاج و تقابل اروپایی هلند و سوئد خواهد بود.
در کنار این دو مسابقه، تیمهای اکوادور، ژاپن، تونس و کوراسائو نیز برای کسب نخستین پیروزی خود در این رقابتها تلاش خواهند کرد.
برنامه بازیهای شنبه به وقت ایران به شرح زیر است:
شنبه ۳۰ خرداد
ساعت ۲۰:۳۰ | هلند - سوئد
ورزشگاه: هیوستون
ساعت ۲۳:۳۰ | آلمان - ساحل عاج
ورزشگاه: شارلوت
ساعت ۰۳:۳۰ بامداد یکشنبه | اکوادور - کوراسائو
ورزشگاه: کانزاسسیتی
ساعت ۰۷:۳۰ صبح یکشنبه | تونس - ژاپن
ورزشگاه: مونتری
در نخستین دیدار، هلند مقابل سوئد قرار میگیرد؛ تیمی که در بازی افتتاحیه خود با نتیجه پرگل ۵ بر یک تونس را شکست داد و حالا با کسب یک پیروزی دیگر میتواند گام بلندی برای صعود بردارد. نارنجیها نیز به دنبال تثبیت جایگاه خود در گروه هستند.
پس از آن، آلمان برابر ساحل عاج قرار خواهد گرفت. ژرمنها در دیدار نخست خود نمایشی قدرتمند داشتند و با پیروزی ۷ بر یک مقابل کوراسائو نشان دادند یکی از مدعیان جدی این دوره هستند. شاگردان آلمان با پیروزی مقابل ساحل عاج میتوانند صدر جدول گروه E را هدف قرار دهند.
در ادامه، اکوادور برای جبران شکست نزدیک برابر ساحل عاج به مصاف کوراسائو خواهد رفت. این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد؛ چراکه شکست در این بازی میتواند شرایط صعود را دشوار کند.
آخرین دیدار بامداد فردا نیز میان تونس و ژاپن برگزار میشود. هر دو تیم که در بازی نخست خود امتیازی کسب نکردهاند، برای زنده نگه داشتن شانس صعود به دنبال کسب نخستین برد خود در جام جهانی هستند.