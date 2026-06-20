خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افشاگری بعد از چند دهه: پاننکا و پنالتی‌ای که هزاران بازیکن تقلید کردند

افشاگری بعد از چند دهه: پاننکا و پنالتی‌ای که هزاران بازیکن تقلید کردند
کد خبر : 1801671
لینک کوتاه کپی شد.

پاننکا، بازیکن افسانه‌ای فوتبال چک، به یاد پنالتی تاریخی‌اش در فینال جام ملت‌های اروپا ۱۹۷۶ می‌گوید که نه تنها قهرمانی را برای چکسلواکی به ارمغان آورد، بلکه زندگی‌اش را به کلی دگرگون کرد.

به گزارش ایلنا، پاننکا در گفت‌وگویی به یادآوری لحظات آن پنالتی می‌پردازد و از رابطه‌اش با دروازه‌بان آلمان، سپ مایر، که به خاطر این ضربه تحت فشار قرار گرفت، صحبت می‌کند. او می‌گوید: «مایر ۳۵ سال بدون اینکه کلمه‌ای با من صحبت کند، گذراند.»

این پنالتی در استادیوم ستاره سرخ بلگراد و در شرایطی انجام شد که بازی در وقت‌های اضافه با نتیجه ۲-۲ به پایان رسیده بود و چکسلواکی و آلمان غربی به اولین ضربات پنالتی تاریخ یک تورنمنت بزرگ بین‌المللی رسیدند. پاننکا با یک ضربه دقیق و هوشمندانه، توپ را به وسط دروازه فرستاد و نام خود را در تاریخ فوتبال ثبت کرد.

او به یاد می‌آورد که در سال‌های بعد، بسیاری از بازیکنان سعی کردند این ضربه را تکرار کنند، از جمله زین‌الدین زیدان و آندره پیرلو، اما او همچنان به عنوان خالق این ضربه شناخته می‌شود. پاننکا با لبخند می‌گوید: «خوشحالم که بازیکنان از پنالتی من استفاده می‌کنند، اما متأسفانه هیچ حق امتیازی از آن نمی‌گیرم.»

این بازیکن ۷۷ ساله همچنین به تلاش‌هایش برای ثبت این ضربه در دوران کمونیستی چکسلواکی اشاره می‌کند و می‌گوید: «متأسفانه نتوانستم آن را ثبت کنم.»

پاننکا در پایان به این نکته اشاره می‌کند که پنالتی‌اش نه تنها یک لحظه تاریخی برای او بود، بلکه به نوعی زندگی‌اش را تغییر داد و او را به یک شخصیت افسانه‌ای در دنیای فوتبال تبدیل کرد. «این پنالتی واقعاً زندگی‌ام را تغییر داد و اینکه ۵۰ سال بعد هنوز درباره‌اش صحبت می‌کنم، فوق‌العاده است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی