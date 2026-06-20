وینیسیوس: «باید بیشتر به آنچلوتی گوش دهم»

به گزارش ایلنا، وینیسیوس در مصاحبه‌ای پس از بازی گفت: «امروز در یک موقعیت متفاوت بازی کردم. مربی از من خواست که در بین دو مدافع بازی کنم. من معمولاً در آنجا بازی نمی‌کنم، اما هر زمان که مربی از من بخواهد و در آنجا بازی کنم، گل می‌زنم. باید بیشتر به او گوش دهم. قطعاً وقتی به رختکن بروم، می‌گوید که در فوتبال خیلی می‌فهمد.»

این بازیکن شماره ۷ برزیل همچنین به اعتماد به نفس تیم پس از این پیروزی اشاره کرد و گفت: «این پیروزی به ما اعتماد به نفس می‌دهد تا در ادامه رقابت‌ها پیشرفت کنیم و آرامش بیشتری برای بازی بعدی داشته باشیم.» برزیل در بازی بعدی خود روز چهارشنبه به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.

وینیسیوس در ادامه به وضعیت خود اشاره کرد و گفت که در بهترین فرم فیزیکی، تکنیکی و ذهنی خود قرار دارد. او افزود: «همیشه آرزو داشتم که در بهترین رقابت‌های جهان به ۱۰۰ درصد توانم برسم و گل بزنم و پاس گل بدهم که این برای من بسیار مهم است.»

این بازیکن همچنین درباره وضعیت رافینیا، که به دلیل مصدومیت از زمین بازی خارج شد، ابراز نگرانی کرد و گفت: «بسیار ناراحت هستم. رافینیا بازیکن بسیار مهمی برای ماست و امیدوارم که مصدومیتش جدی نباشد و بتواند تا پایان جام جهانی با ما بماند.»

انتهای پیام/