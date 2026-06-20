اخراج اولین بازیکن به خاطر پوشاندن دهان در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، آلمیرون به عنوان اولین بازیکن در این دوره از مسابقات به دلیل پوشاندن دهانش در حین مکالمه با بازیکن حریف، از زمین بازی اخراج شد. این حادثه در دقایق پایانی نیمه اول و در حین بحث بین داور و بازیکنان دو تیم اتفاق افتاد. آلمیرون در حین صحبت با مرت ملدور، بازیکن ترکیه، دهانش را پوشاند و این اقدام به سرعت توسط داور خط‌کمک گزارش شد.

داور اصلی، ایوان بارتون از السالوادور، پس از بررسی صحنه با کمک VAR، تصمیم به اخراج آلمیرون گرفت و اعلام کرد: «پس از بررسی، شماره ۱۰ پاراگوئه دهانش را پوشانده است. تصمیم نهایی: کارت قرمز». این قانون جدید پس از جنجال بین جیانلوکا پرستیانی و وینیسیوس در ماه فوریه سال جاری به تصویب رسید.

آلمیرون همچنین در بازی اول تیمش مقابل ایالات متحده کارت زرد دریافت کرده بود. در آن بازی، داور به اشتباه به بازیکن حریف کارت زرد داده بود که پس از بررسی VAR، این کارت به آلمیرون به خاطر شبیه‌سازی منتقل شد. این دو حادثه نشان‌دهنده چالش‌های جدیدی است که داوران و بازیکنان در این دوره از مسابقات با آن مواجه هستند.

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