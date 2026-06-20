خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب احتمالی هلند و سوئد در دیدار سرنوشت ساز

ترکیب احتمالی هلند و سوئد در دیدار سرنوشت ساز
کد خبر : 1801657
لینک کوتاه کپی شد.

هلند و سوئد در دومین دور از رقابت‌های جام جهانی به میدان می‌روند. این دیدار از گروه F در شهر هیوستون ایالات متحده برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، هلند در بازی نخست خود برابر ژاپن به تساوی ۲-۲ رسید. این تیم ابتدا با گل ویرجیل فن دایک پیش افتاد، اما ژاپنی‌ها موفق به جبران و سپس گلزنی دوباره شدند تا در نهایت بازی با تساوی به پایان برسد. هلند با این نتیجه در رده سوم گروه قرار دارد.

در طرف مقابل، سوئد در اولین بازی خود با نتیجه قاطع ۵-۱ تونس را شکست داد و با این پیروزی در صدر جدول گروه قرار گرفت. سوئدی‌ها با سه امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به سایر تیم‌ها، به دنبال ادامه موفقیت‌های خود هستند.

در ترکیب هلند، تنها غایب این تیم کوئنتین تیمبر است که به دلیل مصدومیت خفیف در تمرینات، در بازی قبلی نیز از روی نیمکت به میدان رفت. رونالد کومان به احتمال زیاد از ترکیب مشابه بازی با ژاپن استفاده خواهد کرد.

ترکیب احتمالی هلند: ور بروگن؛ دامفریس، ون هکه، فن دایک و ون د ون؛ دی یانگ، گراونبرخ و ریندرز؛ سامرویل، گاکپو و مالن.

در سوی دیگر، سوئد با حفظ تاکتیک پنج مدافع، تحت هدایت گراهام پاتر به میدان خواهد رفت. جیکوب ایزاک و یاکوب گیوکرز در خط حمله این تیم حضور دارند و آیار به عنوان نیروی میانی عمل خواهد کرد.

ترکیب احتمالی سوئد: نوردفلدت؛ برنهاردسون، لاگر بیلکه، هین، لیندلوف و گودموندسون؛ کارلستروم، نیگرن و آیار؛ ایزاک و گیوکرز.

داور این دیدار مایکل الیور از انگلستان خواهد بود و هلندی‌ها بعد از تساوی ناامید کننده مقابل حریف آسیایی خود، اکنون مقابل تیمی قرار خواهند گرفت که در بازی اول جشنواره گل به راه انداخته بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی