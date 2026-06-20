احتمال 64 تیمی شدن جام جهانی

به گزارش ایلنا، انتقادات به عملکرد جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در این ماه به اوج خود رسیده است. با افزایش تعداد تیم‌ها به ۴۸، برخی از کارشناسان معتقدند که این تغییر باعث کاهش کیفیت مسابقات شده و به نوعی به بی‌معنایی برخی از بازی‌ها منجر گردیده است. به عنوان مثال، در دیدار آلمان و کوراسائو، اگرچه نتیجه نهایی ۷-۱ به نفع آلمان بود، اما در نیمه اول، بازی به تساوی ۱-۱ رسید.

در واقع، مشکل اصلی این جام جهانی به نحوه برگزاری آن برمی‌گردد. با افزایش تعداد تیم‌ها و ایجاد مرحله یک‌هشتم نهایی، اکنون ۳۲ تیم به این مرحله صعود می‌کنند، در حالی که مرحله گروهی تنها برای حذف ۱۶ تیم طراحی شده است. این وضعیت باعث شده تا تیم‌ها با کسب ۴ امتیاز شانس بالایی برای صعود داشته باشند و حتی با ۳ امتیاز نیز شانس صعود به مرحله بعدی وجود داشته باشد.

در این شرایط، برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای حل این مشکل، تعداد تیم‌ها به ۶۴ افزایش یابد. این تغییر به معنای تشکیل ۱۶ گروه ۴ تیمی خواهد بود که دو تیم برتر هر گروه به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود می‌کنند. این تغییر به افزایش تعداد بازی‌ها منجر خواهد شد، اما به هر تیم بازی اضافی نخواهد داد. با این حال، این تغییر ممکن است با مخالفت کشورهای بزرگ فوتبال مواجه شود که نگران تقسیم منابع و فرصت‌های مالی هستند.

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