ماتئوس کونیا از غم دوری تا شادی گل در جام جهانی
ماتئوس کونیا، مهاجم تیم ملی برزیل، در بازی مقابل هایتی موفق به گلزنی شد و این لحظه را به عنوان نقطه عطفی در کارنامه خود پس از غیبت در جام جهانی ۲۰۲۲ تجربه کرد.
به گزارش ایلنا، کونیا در دقیقه ۲۲ بازی با هایتی گل اول تیم ملی برزیل را به ثمر رساند. او با دزدیدن توپ در میانه میدان، پاس را به برونو گیمارش داد که وینی جونیور را در محوطه جریمه پیدا کرد. شوت وینی به تیرک دروازه برخورد کرد و مدافع حریف، دلکروآ، توپ را به کونیا رساند تا او با یک ضربه به گل تبدیل کند.
این مهاجم که در دوره قبلی تحت هدایت تیته به تیم ملی دعوت نشده بود، در روز اعلام لیست نهایی، ویدیویی احساسی منتشر کرد. در این دوره، کونیا به عنوان یکی از گزینههای اصلی به تیم ملی دعوت شد و پس از یک فصل موفق در منچستریونایتد، با ۱۰ گل و ۲ پاس گل در ۳۵ بازی، به میدان آمد.
کونیا در سال ۲۰۲۲ به دلیل عدم گلزنی و ناپایداری در تیم قبلیاش، نتوانست به تیم ملی دعوت شود. او در آن زمان نوشت: «به همه شما که پیام میزنید، متشکرم. این تجربه سخت بود، اما تیم ما فوقالعاده است و رقابت بسیار بالاست. امیدوارم برای قهرمانی تلاش کنیم.»
حالا کونیا با گلزنی در جام جهانی ۲۰۲۶، به دنبال ادامه موفقیتهای خود در این رقابتهاست.