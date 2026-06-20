خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماتئوس کونیا از غم دوری تا شادی گل در جام جهانی

ماتئوس کونیا از غم دوری تا شادی گل در جام جهانی
کد خبر : 1801612
لینک کوتاه کپی شد.

ماتئوس کونیا، مهاجم تیم ملی برزیل، در بازی مقابل هایتی موفق به گلزنی شد و این لحظه را به عنوان نقطه عطفی در کارنامه خود پس از غیبت در جام جهانی ۲۰۲۲ تجربه کرد.

به گزارش ایلنا، کونیا در دقیقه ۲۲ بازی با هایتی گل اول تیم ملی برزیل را به ثمر رساند. او با دزدیدن توپ در میانه میدان، پاس را به برونو گیمارش داد که وینی جونیور را در محوطه جریمه پیدا کرد. شوت وینی به تیرک دروازه برخورد کرد و مدافع حریف، دلکروآ، توپ را به کونیا رساند تا او با یک ضربه به گل تبدیل کند.

این مهاجم که در دوره قبلی تحت هدایت تیته به تیم ملی دعوت نشده بود، در روز اعلام لیست نهایی، ویدیویی احساسی منتشر کرد. در این دوره، کونیا به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی به تیم ملی دعوت شد و پس از یک فصل موفق در منچستریونایتد، با ۱۰ گل و ۲ پاس گل در ۳۵ بازی، به میدان آمد.

کونیا در سال ۲۰۲۲ به دلیل عدم گلزنی و ناپایداری در تیم قبلی‌اش، نتوانست به تیم ملی دعوت شود. او در آن زمان نوشت: «به همه شما که پیام می‌زنید، متشکرم. این تجربه سخت بود، اما تیم ما فوق‌العاده است و رقابت بسیار بالاست. امیدوارم برای قهرمانی تلاش کنیم.»

حالا کونیا با گلزنی در جام جهانی ۲۰۲۶، به دنبال ادامه موفقیت‌های خود در این رقابت‌هاست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی