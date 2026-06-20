خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترجیح مسی به رونالدو، نشانه‌ای از گرایش سیاسی است: چپ‌ها عاشق لئو!

ترجیح مسی به رونالدو، نشانه‌ای از گرایش سیاسی است: چپ‌ها عاشق لئو!
کد خبر : 1801605
لینک کوتاه کپی شد.

جدال همیشگی بین لیونل مسی و کریستیانو رونالدو این بار به دنیای سیاست کشیده شده است. بر اساس یک مطالعه، افرادی که گرایش سیاسی چپ دارند، تمایل بیشتری به انتخاب ستاره آرژانتینی دارند، در حالی که افرادی با گرایش راست به رونالدو علاقه‌مندتر هستند.

به گزارش ایلنا، این تحقیق که تحت عنوان «هویت سیاسی فراتر از سیاست: ترجیحات مسی یا رونالدو در ۲۶ کشور» منتشر شده، نشان می‌دهد که انتخاب یکی از این دو بازیکن ممکن است به گرایش سیاسی افراد وابسته باشد. این مطالعه بر اساس پاسخ‌های ۱۰۶۶۱ نفر از ساکنان ۲۶ کشور که در بازه زمانی آوریل تا مه ۲۰۲۶ پاسخ داده‌اند، انجام شده است.

نتایج نشان می‌دهد که افرادی که خود را پیشرو می‌دانند، بیشتر به مسی تمایل دارند، در حالی که افرادی که خود را محافظه‌کار می‌دانند، رونالدو را ترجیح می‌دهند. محققان همچنین به این نکته اشاره کرده‌اند که انتخاب نهایی افراد بین مسی و رونالدو بیشتر تحت تأثیر گرایش سیاسی آن‌ها قرار دارد. با این حال، آن‌ها نسبت به نتایج این مطالعه احتیاط کرده و تأکید می‌کنند که این تحقیق هنوز توسط همتایان علمی تأیید نشده و اثر مشاهده شده اگرچه واقعی است، اما نسبتاً کم‌اهمیت است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی