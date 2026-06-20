به گزارش ایلنا، این تحقیق که تحت عنوان «هویت سیاسی فراتر از سیاست: ترجیحات مسی یا رونالدو در ۲۶ کشور» منتشر شده، نشان می‌دهد که انتخاب یکی از این دو بازیکن ممکن است به گرایش سیاسی افراد وابسته باشد. این مطالعه بر اساس پاسخ‌های ۱۰۶۶۱ نفر از ساکنان ۲۶ کشور که در بازه زمانی آوریل تا مه ۲۰۲۶ پاسخ داده‌اند، انجام شده است.

نتایج نشان می‌دهد که افرادی که خود را پیشرو می‌دانند، بیشتر به مسی تمایل دارند، در حالی که افرادی که خود را محافظه‌کار می‌دانند، رونالدو را ترجیح می‌دهند. محققان همچنین به این نکته اشاره کرده‌اند که انتخاب نهایی افراد بین مسی و رونالدو بیشتر تحت تأثیر گرایش سیاسی آن‌ها قرار دارد. با این حال، آن‌ها نسبت به نتایج این مطالعه احتیاط کرده و تأکید می‌کنند که این تحقیق هنوز توسط همتایان علمی تأیید نشده و اثر مشاهده شده اگرچه واقعی است، اما نسبتاً کم‌اهمیت است.

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