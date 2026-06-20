به گزارش ایلنا، نیمار، ستاره ۳۴ ساله برزیلی، به تازگی به لیست نهایی تیم ملی برای مسابقات جهانی اضافه شده است، اما به دلیل مصدومیت نتوانسته است به تمرینات بپیوندد و به نظر می‌رسد که برای بازی‌های آینده در شرایط ایده‌آلی قرار ندارد. او نزدیک به یک ماه است که در اردو به سر می‌برد و تا این هفته نتوانسته است کفش‌های خود را بپوشد.

در حالی که نمار به بازی در مرحله مقدماتی امیدوار است، لولا در یک نشست عمومی به او طعنه زد و گفت: «چه کسی بهترین بازیکن برزیل است؟» و وقتی یکی از تماشاگران پاسخ داد «نمار»، لولا ادامه داد: «او حتی در حال بازی نیست! شنیده‌ام که او اولین بازیکن دعوت‌شده به یک جام جهانی است که از راه دور کار می‌کند. روزی خواهد رسید که باید با هوش مصنوعی یک تیم انتخاب کنیم. یازده پله!» این اظهارات لولا به شدت مورد توجه رسانه‌ها و هواداران قرار گرفت و به بحث‌های داغی دامن زد.

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