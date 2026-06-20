به گزارش ایلنا، شبیه‌ساز هوش مصنوعی «پریدیکتیا» به تازگی پیش‌بینی‌های خود را برای تقابل‌های مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به‌روزرسانی کرده است. این پیش‌بینی‌ها بر اساس نتایج احتمالی گروه‌ها و عملکرد تیم‌ها در روزهای آینده شکل می‌گیرد.

طبق این پیش‌بینی، آرژانتین به احتمال زیاد به عنوان تیم اول گروه J و اروگوئه به عنوان تیم دوم گروه H به مرحله بعدی صعود خواهند کرد. در این صورت، تقابل دو تیم آرژانتین و اروگوئه در مرحله یک‌هشتم نهایی محتمل‌ترین سناریو خواهد بود. شبیه‌ساز به آرژانتین ۶۹ درصد شانس صعود به مرحله بعد را اختصاص داده است.

این شبیه‌ساز همچنین به بررسی سایر سناریوها پرداخته و در صورت صعود آرژانتین به عنوان تیم دوم گروه J، این تیم باید با تیم اول گروه H که شامل اسپانیا، اروگوئه، کیپ‌ورد و عربستان سعودی است، روبرو شود. در صورت صعود به عنوان بهترین تیم سوم، آرژانتین با تیم‌های اول گروه‌های D، G، K یا L مواجه خواهد شد.

شایان ذکر است که این پیش‌بینی‌ها تنها بر اساس داده‌های موجود و شبیه‌سازی‌های انجام‌شده است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت باشد. فوتبال همیشه غیرقابل پیش‌بینی است و هر نتیجه‌ای می‌تواند بر روی تقابل‌ها تأثیر بگذارد.

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