اینانلو: حدادی از حمایت کامل بانک شهر و هیئتمدیره برخوردار است
عضو هیئتمدیره پرسپولیس با رد شایعات مربوط به تغییرات مدیریتی، از حمایت کامل هیئتمدیره و بانک شهر از پیمان حدادی خبر داد و تأکید کرد برنامههای توسعهای و نقلوانتقالاتی باشگاه با قدرت ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، علی اینانلو، نماینده بانک شهر در هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس، ضمن تأکید بر همدلی و هماهنگی میان مدیران باشگاه، اعلام کرد پیمان حدادی از حمایت کامل اعضای هیئتمدیره و بانک شهر برخوردار است و برنامههای مدیریتی خود را بدون وقفه دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به برخی شایعات مطرحشده پیرامون وضعیت مدیریت باشگاه گفت: «مطالبی که طی روزهای اخیر درباره تغییرات مدیریتی مطرح شده با واقعیتهای موجود فاصله دارد. حدادی با حمایت کامل مجموعه مدیریتی باشگاه به فعالیت خود ادامه میدهد و مأموریت دارد برنامههای توسعهای و تحولآفرین پرسپولیس را پیش ببرد.»
عضو هیئتمدیره پرسپولیس افزود: «باشگاه در شرایط فعلی بیش از هر چیز به آرامش، ثبات و تمرکز نیاز دارد و نباید اجازه داد حواشی، روند اجرای برنامههای فنی و مدیریتی را تحت تأثیر قرار دهد.»
اینانلو در بخش دیگری از صحبتهای خود به نقش بانک شهر در حمایت از پرسپولیس اشاره کرد و گفت: «بانک شهر همواره تلاش کرده در کنار باشگاه نقش یک حامی مسئولیتپذیر را ایفا کند و از تصمیماتی که در راستای منافع بلندمدت پرسپولیس باشد حمایت خواهد کرد.»
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزههای مالی و اجرایی اظهار داشت: «ایجاد نظم مالی، شفافیت در فرآیندها، پیگیری مطالبات و دفاع از حقوق باشگاه از جمله برنامههایی بوده که در ماههای اخیر دنبال شده و این مسیر ادامه خواهد داشت.»
نماینده بانک شهر درباره برنامههای نقلوانتقالاتی پرسپولیس نیز گفت: «بخش مهمی از تمرکز مدیرعامل و مدیران باشگاه روی تقویت تیم برای فصل آینده قرار دارد. عملکرد بازیکنان مختلف از مدتها قبل زیر نظر بوده و گزینههای مورد نیاز کادر فنی شناسایی شدهاند.»
او تأکید کرد: «باشگاه در چارچوب قوانین نقلوانتقالات اقدامات خود را دنبال میکند و هر بازیکنی که بتواند به ارتقای کیفیت فنی پرسپولیس کمک کند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
اینانلو در پایان خاطرنشان کرد که تمامی ارکان باشگاه در مسیر واحدی حرکت میکنند و هواداران میتوانند اطمینان داشته باشند که برنامههای پرسپولیس با آرامش و انسجام کامل دنبال خواهد شد.