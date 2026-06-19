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پیام احساسی کنه پس از مصدومیت شدید: قوی‌تر برمی‌گردم(عکس)

پیام احساسی کنه پس از مصدومیت شدید: قوی‌تر برمی‌گردم(عکس)
کد خبر : 1801539
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هافبک تیم ملی کانادا پس از مصدومیت شدید و پایان زودهنگام حضورش در جام جهانی، با انتشار پیامی احساسی از حمایت هواداران و هم‌تیمی‌هایش قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل کُنه، هافبک تیم ملی کانادا که در دیدار برابر قطر دچار شکستگی شدید پای چپ شد و ادامه جام جهانی را از دست داد، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی به این اتفاق تلخ واکنش نشان داد.

کُنه در بخشی از پیام خود با اشاره به باورهای مذهبی‌اش نوشت: «خداوند هرگز مرا ناامید نکرده است و به همین دلیل به آینده امیدوارم. این اتفاق آزمونی برای ایمان و شخصیت من است و با تمام توان برای عبور از آن تلاش خواهم کرد.»

پیام احساسی کنه پس از مصدومیت شدید: قوی‌تر برمی‌گردم(عکس)

این بازیکن کانادایی همچنین از موج حمایت هواداران فوتبال در روزهای اخیر تشکر کرد و نوشت: «پیام‌های محبت‌آمیز و دعاهای شما را احساس کردم و بابت این حمایت‌ها سپاسگزارم.»

هافبک ۲۳ ساله کانادا در ادامه خطاب به هم‌تیمی‌هایش تأکید کرد که از کنار زمین حامی آن‌ها خواهد بود و امیدوار است پس از پشت سر گذاشتن دوران درمان، بار دیگر به میادین بازگردد.

کُنه در پایان پیام خود نوشت: «از کاری که هم‌تیمی‌هایم برای من انجام دادند قدردانم و مطمئن باشید خیلی زودتر و قوی‌تر از گذشته بازخواهم گشت.»

 

انتهای پیام/
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