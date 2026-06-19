دروازهبان افسانهای هائیتی به دنبال یک شگفتی دیگر
دروازهبان باتجربه و کاپیتان تیم ملی هائیتی در آستانه دیدار حساس برابر برزیل، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است؛ گلری که سالها پیش با عملکرد درخشان خود یکی از تلخترین شکستهای تاریخ فوتبال مکزیک را رقم زد.
به گزارش ایلنا، جانی پلاسید که یکی از چهرههای شناختهشده فوتبال هائیتی محسوب میشود، حالا در ۳۸ سالگی آماده حضور در یکی از مهمترین مسابقات دوران حرفهای خود است؛ دیداری که تیمش را مقابل برزیلِ مدعی قرار میدهد.
نام پلاسید برای بسیاری از هواداران فوتبال مکزیک یادآور مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۰۸ پکن است؛ جایی که او با نمایش درخشان خود نقش مهمی در حذف مکزیک و پایان دوران حضور هوگو سانچز روی نیمکت این تیم ایفا کرد.
حالا کاپیتان هائیتی در شرایطی پا به میدان میگذارد که تیمش پس از ۵۲ سال دوباره حضور در جام جهانی را تجربه میکند. نماینده کارائیب در نخستین مسابقه خود عملکرد امیدوارکنندهای ارائه داد و با وجود شکست برابر اسکاتلند، همچنان رؤیای خلق شگفتی را در سر دارد.
در سوی مقابل، برزیل پس از تساوی غیرمنتظره برابر مراکش، برای بازگشت به مسیر پیروزی به دنبال کسب سه امتیاز کامل این مسابقه است. شاگردان کارلو آنچلوتی با ستارههایی چون وینیسیوس جونیور، رافینیا و اندریک یکی از خطرناکترین خطوط حمله مسابقات را در اختیار دارند.
با این حال بازیکنان هائیتی امیدوارند بتوانند برخلاف پیشبینیها نتیجهای غیرمنتظره رقم بزنند. فرانتزدی پیرو، مهاجم این تیم، در گفتوگویی درباره شانس هائیتی برای شگفتیسازی گفت: «همیشه به تیمم ایمان دارم. در فوتبال بارها اتفاقات غیرمنتظره رخ داده و ما هم میتوانیم رقابت سختی مقابل برزیل داشته باشیم.»
هائیتی که یکی از داستانهای ویژه جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زده، حالا چشم به تجربه و واکنشهای کاپیتان خود دوخته است؛ دروازهبانی که سالها قبل مکزیک را ناامید کرد و این بار به دنبال خلق یکی دیگر از شگفتیهای بزرگ دوران فوتبالش است.