ورود ستاره بارسلونا به دنیای موسیقی: فاتی و آهنگ هر طور که باشد!
انسو فاتی، ستاره جوان فوتبال، با انتشار اولین آهنگ خود به نام «هر طور که باشد» به دنیای موسیقی وارد شد و این اقدام، آغاز یک مرحله جدید در حرفهاش را رقم میزند.
به گزارش ایلنا، این بازیکن که در آکادمی لاماسیا پرورش یافته و در حال حاضر به صورت قرضی در باشگاه موناکو بازی میکند، با امضای قرارداد با شرکت موسیقی «میوزیک بروکرز» به عنوان نخستین فوتبالیست از بارسلونا که به صورت مستقل در عرصه موسیقی فعالیت میکند، شناخته میشود.
این آهنگ که امروز، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شده و به صورت جهانی توسط «د اورچارد» (سونی موزیک) توزیع میشود، فاتی را در مسیری قرار میدهد که بسیاری از ورزشکاران به سمت هنر و موسیقی میروند. او در این راستا به هنرمندانی چون پینتو واهین، ممفیس دیپای و نیمار پیوسته است.
فاتی در توضیحات خود اعلام کرده که ارتباطش با موسیقی از زمان بهبودی از آسیبدیدگی زانو در سال ۲۰۲۰ آغاز شده و نوشتن آهنگها به عنوان یک راه برای ابراز احساسات شخصی به تدریج به یک حرفه تبدیل شده است. او در سال ۲۰۲۵، در دوران حضورش در موناکو، به طور مداوم در استودیوهای نیس با تولیدکنندهای به نام گامبینوآلاپروود همکاری کرده و در این جلسات، پل پوگبا نیز حضور داشته است.
مدیرعامل «میوزیک بروکرز» تأکید کرده که فاتی در دستهبندی «فوتبالیستهایی که میخوانند» قرار نمیگیرد، بلکه او به عنوان یک هنرمند واقعی که به طور طبیعی و تدریجی به موسیقی پرداخته، شناخته میشود.
آهنگ «هر طور که باشد» با مدت زمان ۲ دقیقه و ۱۵ ثانیه، ترکیبی از آفرابیتس، رگاتون و آمپیانو است که هویت چندبعدی فاتی را به نمایش میگذارد. این آهنگ به موضوعاتی چون عشق و تلاش برای جلب توجه معشوق میپردازد و با لحن جوانانه و مستقیم خود، داستانی از یک شخصیت مصمم و پرشور را روایت میکند.
فاتی با این اقدام، به یک روند رو به رشد در ارتباط بین فوتبال و موسیقی پیوسته و پروژهاش را به عنوان یک مسیر هنری بلندمدت طراحی کرده است. این حرکت به نظر میرسد که به عنوان یک بازسازی شخصی و حرفهای برای او عمل کند و فضایی برای ابراز خلاقیت و کشف جنبههای جدیدی از شخصیتش فراهم آورد.