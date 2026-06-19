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واکنش حکیمی به اتهام تجاوز: منتظر این دادگاه هستم

واکنش حکیمی به اتهام تجاوز: منتظر این دادگاه هستم
کد خبر : 1801478
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اشرف حکیمی، بازیکن پاری‌سن‌ژرمن و ملی‌پوش مراکشی، پس از رد درخواست تجدیدنظرش در مورد صدور حکم قضایی، به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که از روز اول منتظر این دادگاه بوده است.

به گزارش ایلنا، دادگاه تجدیدنظر ورزایس صبح امروز درخواست حکیمی را رد کرد و بر اساس شواهد موجود، او را به دادگاه جنایی ارجاع داد. این تصمیم به این معناست که حکیمی باید به اتهام تجاوز به عنف در دادگاه حاضر شود.

حکیمی در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «عدالت به چشمان من نگاه کرد و گفت: اگر شناخته شده نبودید، هرگز این پرونده وجود نداشت. من سال‌ها سکوت کردم و فکر می‌کردم که با حفظ کرامت و صبر و اعتماد به عدالت، تصمیمات درستی اتخاذ خواهد شد.»

او ادامه داد: «امروز داستانی که به من مربوط نیست، به ضرر خانواده‌ام، زندگی‌ام و به ویژه حقیقت روایت می‌شود. گاهی احساس می‌کنم که هدف آسانی شده‌ام. از روز اول منتظر این دادگاه هستم و اکنون با اشتیاق آن را انتظار می‌کشم. بالاخره می‌توانم صحبت کنم.»

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