خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اشرف حکیمی به تجاوز متهم شد

اشرف حکیمی به تجاوز متهم شد
کد خبر : 1801477
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع مراکشی تیم پاری‌سن‌ژرمن، به دلیل اتهام تجاوز محاکمه می‌شود.

به گزارش ایلنا، دادگاه اعلام کرده که شواهد کافی برای ادامه روند پرونده وجود دارد. حکیمی که خود را بی‌گناه می‌داند، در تلاش بود تا این پرونده مختومه شود. با رد درخواست تجدیدنظر، این بازیکن باید در دادگاه کیفری منطقه‌ای حاضر شود تا تمامی شهادت‌ها و مدارک بررسی و مشخص شود که آیا او گناهکار است یا خیر.

وکیل شاکی، راشل-فلور پاردو، در این باره گفت: «این تصمیم کاملاً با شواهد پرونده همخوانی دارد و با نظرات دادستان، قاضی و وکیل عمومی در دادگاه تجدیدنظر مطابقت دارد.»

او همچنین افزود: «پس از بیش از سه سال نبرد حقوقی و اتهامات کذب و افترا از سوی دفاع حکیمی، این تصمیم برای موکل من آرامش و امید به ارمغان می‌آورد.»

در حال حاضر، حکیمی در حال رقابت در جام جهانی با تیم ملی مراکش است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی