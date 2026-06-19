اشرف حکیمی به تجاوز متهم شد

به گزارش ایلنا، دادگاه اعلام کرده که شواهد کافی برای ادامه روند پرونده وجود دارد. حکیمی که خود را بی‌گناه می‌داند، در تلاش بود تا این پرونده مختومه شود. با رد درخواست تجدیدنظر، این بازیکن باید در دادگاه کیفری منطقه‌ای حاضر شود تا تمامی شهادت‌ها و مدارک بررسی و مشخص شود که آیا او گناهکار است یا خیر.

وکیل شاکی، راشل-فلور پاردو، در این باره گفت: «این تصمیم کاملاً با شواهد پرونده همخوانی دارد و با نظرات دادستان، قاضی و وکیل عمومی در دادگاه تجدیدنظر مطابقت دارد.»

او همچنین افزود: «پس از بیش از سه سال نبرد حقوقی و اتهامات کذب و افترا از سوی دفاع حکیمی، این تصمیم برای موکل من آرامش و امید به ارمغان می‌آورد.»

در حال حاضر، حکیمی در حال رقابت در جام جهانی با تیم ملی مراکش است.

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