فوت ایگور پروتی، مهاجم پیشین فوتبال ایتالیا

به گزارش ایلنا، پروتی در طول دوران حرفه‌ای خود با تیم‌های لیورنو، باری، ناپولی و لاتزیو بازی کرد و به عنوان یک نماد در فوتبال ایتالیا شناخته می‌شود. او در شبکه‌های اجتماعی با پیام‌های محبت‌آمیز و تسلیت‌های فراوانی از سوی هواداران و باشگاه‌ها مورد یادآوری قرار گرفت. بسیاری از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند: «خداحافظ، شیر! تو دیگر در رنج نیستی» و به شجاعت او در مقابله با بیماری اشاره کردند.

باشگاه ناپولی به عنوان یکی از نخستین باشگاه‌هایی که یاد پروتی را گرامی داشت، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس و مدیران ناپولی به همراه تیم و تمامی اعضای باشگاه به خاطر درگذشت ایگور پروتی، نماد فراموش‌نشدنی فوتبال ایتالیا، ابراز همدردی می‌کنند. او در فصل ۹۷-۹۸ با ناپولی ۳۱ بازی انجام داد و ۶ گل به ثمر رساند. پروتی تا آخرین لحظه با روحیه‌ای مقاوم به مبارزه ادامه داد.»

باشگاه لیورنو نیز با ابراز تسلیت به خاطر درگذشت پروتی، نوشت: «ما نمی‌توانیم کلمات مناسبی پیدا کنیم. ایگور برای همیشه در یادها خواهد ماند.» پروتی با این تیم در مجموع ۲۸۷ بازی انجام داد و ۱۳۰ گل به ثمر رساند.

شهر مسینا نیز با ابراز همدردی به یاد پروتی گفت: «او در دل هواداران و تاریخ باشگاه نشانه‌ای مهم به جا گذاشت.» پروتی در این تیم ۱۱۴ بازی انجام داد و ۳۵ گل به ثمر رساند.

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