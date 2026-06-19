امیرمحمد یزدانی، امیرحسین فیروزپور و حسن یزدانی صاحب دوبنده تیم ملی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، نتایج مسابقات به شرح زیر می باشد؛

در وزن 74 کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در مبارزه نخست با نتیجه 10 بر 6 مقابل یونس امامی به پیروزی دست یافت. یزدانی در دور دوم با نتیجه 11 بر 7 مقابل این کشتی گیر به برتری دست یافت و ملی پوش تیم ایران در رقابت های جهانی 2026 قزاقستان شد.

در وزن 92 کیلوگرم، محمد مبین عظیمی در مبارزه اول با نتیجه 2 بر 2 مقابل امیرحسین فیروزپور به پیروزی رسید. در مبارزه دوم فیروزپور با نتیجه 2 بر 1 عظیمی را مغلوب کرد و صاحب دوبنده تیم ملی شد‌.

در وزن 97 کیلوگرم، حسن یزدانی در دیدار نخست با نتیجه 4 بر 2 امیرعلی آذرپیرا را مغلوب کرد. وی در مبارزه دوم نیز با نتیجه 5 بر 3 آذرپیرا را شکست داد و بعنوان ملی پوش تیم ایران در رقابت های جهانی قزاقستان انتخاب شد.

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