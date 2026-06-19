به گزارش ایلنا، هونگ میونگ بو سرمربی کره جنوبی در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «بازی بسیار نزدیکی بود و بازیکنانم تا آخرین لحظه جنگیدند. مقابل تیمی قدرتمند مانند مکزیک چند فرصت خوب برای گلزنی داشتیم، اما در استفاده از موقعیت‌ها به اندازه کافی دقیق نبودیم.»

او با اشاره به عملکرد شاگردانش افزود: «از نظر تعهد، تلاش و جنگندگی از تیمم رضایت دارم. بازیکنان هر آنچه در توان داشتند در زمین گذاشتند، اما در چنین مسابقات بزرگی جزئیات کوچک تفاوت‌ها را رقم می‌زند.»

سرمربی کره جنوبی همچنین از اشتباهات تیمش در برخی لحظات حساس مسابقه سخن گفت و تأکید کرد که این دیدار درس‌های مهمی برای ادامه رقابت‌ها خواهد داشت. او اظهار داشت: «باید از این شکست درس بگیریم و با تمرکز بیشتری به بازی بعدی فکر کنیم. هنوز یک مسابقه مهم دیگر پیش رو داریم و همه چیز به خودمان بستگی دارد.»

کره جنوبی با این شکست ۳ امتیازی باقی ماند و در جایگاه دوم گروه A قرار گرفت. این تیم در هفته پایانی مرحله گروهی باید برابر آفریقای جنوبی به میدان برود؛ دیداری که می‌تواند سرنوشت صعود نماینده آسیا به مرحله حذفی را مشخص کند.

سرمربی کره جنوبی در پایان گفت: «اکنون زمان ناامیدی نیست. باید متحد بمانیم، اشتباهات را اصلاح کنیم و برای بازی بعدی آماده شویم. هنوز فرصت داریم تا به هدف خود برسیم.»

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