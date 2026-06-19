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جام جهانی ۲۰۲۶؛

آگیره: شخصیت مکزیک تفاوت را رقم زد؛ هنوز چیزی تمام نشده است

آگیره: شخصیت مکزیک تفاوت را رقم زد؛ هنوز چیزی تمام نشده است
کد خبر : 1801311
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سرمربی تیم ملی مکزیک پس از پیروزی ارزشمند یک بر صفر برابر کره جنوبی در دومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد شاگردانش تمجید کرد و تأکید داشت که تیمش با وجود نزدیک شدن به صعود، هنوز کار خود را تمام‌شده نمی‌داند.

به گزارش ایلنا، خاویر آگیره در نشست خبری پس از مسابقه گفت که بازیکنان مکزیک نسبت به دیدار نخست با اعتمادبه‌نفس بیشتری وارد زمین شدند و توانستند برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی را به خوبی اجرا کنند. او پیش از این مسابقه نیز هشدار داده بود که دیگر جایی برای استرس و اشتباهات ناشی از فشار بازی افتتاحیه وجود ندارد و تیمش باید با تمرکز کامل مقابل کره جنوبی ظاهر شود. 

سرمربی مکزیک با اشاره به قدرت حریف آسیایی افزود که کره جنوبی یکی از سریع‌ترین تیم‌های حاضر در رقابت‌هاست و بازیکنانش در ضدحملات خطرناک ظاهر می‌شوند، اما مکزیک توانست با نظم دفاعی و کنترل میانه میدان، این نقاط قوت را مهار کند. 

آگیره همچنین از حمایت پرشور هواداران مکزیکی قدردانی کرد و این پشتیبانی را یکی از عوامل مهم موفقیت تیمش دانست. او تأکید کرد که کسب ۶ امتیاز از دو بازی شروع بسیار خوبی است، اما هدف اصلی تیم، حفظ روند پیروزی‌ها و صدرنشینی در گروه A خواهد بود.

مکزیک با این برد ۶ امتیازی شد و در آستانه صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت. شاگردان آگیره در آخرین دیدار مرحله گروهی باید به مصاف جمهوری چک بروند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند صدرنشین نهایی گروه A را مشخص کند. 

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