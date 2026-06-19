مکزیک 1 - 0 کره جنوبی ؛ صعود شاگردان آگیره به مرحله بعد

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و کره جنوبی از ساعت 04:30 صبح امروز (جمعه - به وقت تهران) در دومین مسابقه از دور دوم دیدارهای گروه A جام جهانی 2026، در ورزشگاه آکرون گوادالاخارا به مصاف هم رفتند که در نهایت این مکزیک بود که با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید.

دو تیم در نیمه اول فرصت‌هایی روی دروازه یکدیگر خلق کردند که با درخشش دروازه‌بانان، این حملات تبدیل به گل نشد. در دقیقه 50 مسابقه، کیم سئونگ‌یو سنگربان کره تلاش کرد ارسال هافبک‌های مکزیک را مُشت کند که به مدافع خودی برخورد کرد و موقعیت نصیب لوییس رومو شد تا گل اول «تری کالر» را به ثمر برساند.

تلاش‌های مکزیک و کره برای گلزنی در ادامه مسابقه هم ثمری نداشت که در این زمینه، باز هم سنگربانان دو تیم (رائول رانخل از مکزیک و کیم سئونگ‌یو از کره) نقش اصلی را در خنثی کردن حملات دو تیم ایفا کردند.

شاگردان خاویر آگیره با غلبه بر نماینده آسیا، به اولین تیمِ شش امتیازی جام تبدیل شدند و صعود خود را به مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابت‌ها با صدرنشینی قطعی کردند. کره جنوبی نیز با 3 امتیاز، در رتبه دوم باقی ماند و تیم‌های جمهوری چک و آفریقای جنوبی با یک امتیاز، در رده‌های سوم و چهارم جای دارند.

گوستاوو تِخِرا از اروگوئه قضاوت این بازی را بر عهده داشت و لی کانگ‌این و پایک سئونگ‌هو از کره جنوبی را با کارت زرد جریمه کرد.

در دور پایانی بازی‌های گروه A، آفریقای جنوبی مقابل کره جنوبی به میدان می‌رود و مکزیک مقابل جمهوری چک صف‌آرایی می‌کند.

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