عذرخواهی فن در فارت بابت اظهارات نژادپرستانه از ژاپن
رایان ون در فارت، هافبک سابق تاتنهام، پس از اظهارنظر نژادپرستانهاش درباره بازیکنان تیم ملی ژاپن، از آنها عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا، ون در فارت در حین تحلیل بازی تساوی ۲-۲ هلند و ژاپن، به طور ناپسندی گفت که "همه بازیکنان ژاپنی شبیه هم هستند". این اظهارنظر زمانی مطرح شد که میکی ون د ون نتوانست دویدن کوکی اوگاوا را برای گل تساوی ژاپن دنبال کند.
این بازیکن سابق تیم ملی هلند که ۱۰۹ بازی ملی در کارنامه دارد و در فینال جام جهانی ۲۰۱۰ حضور داشته، بابت ایجاد هرگونه ناراحتی عذرخواهی کرد و گفت: "هرگز قصد نداشتم کسی را آزار دهم یا تبعیض قائل شوم. من با هر نوع نژادپرستی مخالفم و به مردم از هر پسزمینه، قومیت و فرهنگی احترام میگذارم."
او همچنین افزود: "متوجه هستم که برخی ممکن است سخنان من را توهینآمیز یا آزاردهنده یافته باشند و از این بابت صمیمانه متاسفم. اگر اظهارات من باعث درد یا ناراحتی شده، میخواهم عذرخواهی قلبی خود را ابراز کنم. این هرگز هدف من نبود."
سازمان خیریه ضد تبعیض "کیک ایت اوت" به شدت از ون در فارت انتقاد کرد و خواستار احتیاط بیشتر از سوی رسانهها شد. در بیانیهای مشترک از سوی "کیک ایت اوت" و "بنیاد فرانک سو"، که از جوامع آسیای شرقی و جنوب شرقی حمایت میکند، آمده است: "بسیار ناامیدکننده است که بازیکنان سابق چنین اظهارات نژادپرستانهای درباره تیم ژاپن مطرح کنند و سپس سعی کنند آن را به عنوان شوخی توجیه کنند."
این بیانیه ادامه داد: "حتی اگر او ادعا کند که نیتی نژادپرستانه در سخنانش نداشته، این اظهارات میتواند تأثیر منفی بر افرادی که درگیر هستند و همچنین جامعه بزرگتر آسیای شرقی و جنوب شرقی بگذارد، همانطور که در نمونههای قبلی مشاهده کردهایم."