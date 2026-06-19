آلخارو: پاراگوئه باید دوباره پاراگوئه باشد
تیم ملی پاراگوئه در آستانه دیدار حساس با ترکیه به دنبال جبران شکست سنگین خود در اولین بازی مقابل ایالات متحده است. سرمربی این تیم با ابراز امیدواری، از بازیکنان خواسته تا به خودباوری و عملکرد گذشته خود بازگردند.
به گزارش ایلنا، گوستاوو آلخارو در کنفرانس خبری پیش از بازی با ترکیه، به اهمیت این دیدار اشاره کرد و گفت: «این یک بازی سرنوشتساز برای هر دو تیم خواهد بود.» او همچنین به شکست ۴-۱ مقابل ایالات متحده اشاره کرد و افزود: «ما باید از این شکست درس بگیریم و به جلو حرکت کنیم. در جام جهانی زمان برای افسوس خوردن وجود ندارد.»
آلخارو در ادامه به حمایت از دروازهبان خود، اورلاندو گیل، پرداخت و تصریح کرد: «این شکست به خاطر او نبود، گلهایی که خوردیم غیرقابل مهار بودند. وقتی چنین باختی را تجربه میکنیم، همه بازیکنانی که در زمین نبودند به عنوان بهترینها شناخته میشوند، اما گیل در دروازه خواهد ایستاد.»
سرمربی پاراگوئه همچنین به تیم ترکیه اشاره کرد و گفت: «این تیم بازیکنان با تجربه و جوان دارد، اما ما هم توانایی رقابت با آنها را داریم.» او به روحیه مثبت درون تیم اشاره کرد و افزود: «محبت و حمایتی که از سوی مردم پاراگوئه دریافت کردهام، به من این امکان را میدهد که با آرامش صحبت کنم.»
آلخارو در پایان تأکید کرد که برای موفقیت در این بازی، پاراگوئه باید به اصول خود بازگردد و گفت: «ما باید جنبههایی را که ما را تعریف میکند، دوباره به دست آوریم. برای پیشرفت در این رقابتها، پاراگوئه باید دوباره پاراگوئه باشد.» این دیدار برای پاراگوئه فرصتی طلایی است تا به مسیر موفقیت بازگردد و در این رقابتها باقی بماند.