تیراندازی و وحشت در نیویورک پس از جشن قهرمانی نیکز

به گزارش ایلنا، در پی تیراندازی که در ساعت ۱۵:۴۰ در تقاطع خیابان ۴۴ غربی و خیابان هفتم رخ داد، پلیس نیویورک یک نوجوان زیر ۱۸ سال را دستگیر کرد. این حادثه در حالی اتفاق افتاد که هزاران هوادار برای جشن قهرمانی تاریخی نیکز در خیابان‌ها حضور داشتند.

تصاویر دوربین‌های امنیتی نشان می‌دهد که دو نفر با لباس سیاه به این تقاطع وارد شده و به سمت عابران تیراندازی کردند. در این میان، عابران به دنبال پناهگاه به داخل فروشگاه‌ها و ساختمان‌های نزدیک فرار کردند. پلیس حداقل یک سلاح را از محل حادثه کشف کرد و به جستجوی دیگر مظنونان ادامه داد.

پس از این تیراندازی، پلیس منطقه را محاصره کرده و ترافیک را در چندین بخش نزدیک قطع کرد که این موضوع باعث اختلال در تردد خودروها و حمل و نقل عمومی شد. تا کنون هیچ مقام رسمی از وجود قربانیان فوتی خبر نداده است، اما یک نفر به بیمارستان منتقل شده که جزئیات وضعیت او مشخص نیست.

این تیراندازی تنها چند ساعت پس از برگزاری یک جشن بزرگ برای قهرمانی نیکز در NBA رخ داد. نیویورک برای این جشن یک عملیات امنیتی بی‌سابقه با بیش از ۱۰ هزار نیروی پلیس و تجهیزات ویژه به کار گرفته بود. کمیسر پلیس نیویورک پیش از این اعلام کرده بود که تهدیدی جدی برای این جشن وجود ندارد، اما نیروهای امنیتی به طور ویژه مراقب حملات احتمالی بودند.

این جشن که با حضور هزاران هوادار در "کانیون قهرمانان" برگزار شد، به یک روز فراموش‌نشدنی تبدیل شده بود، اما تیراندازی در تایمز اسکوئر، این روز را به صحنه‌ای از تنش و ترس تبدیل کرد.

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