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جام جهانی ۲۰۲۶؛

لوپتگی: شکست سنگینی بود، اما باید مسئولیت آن را بپذیریم

لوپتگی: شکست سنگینی بود، اما باید مسئولیت آن را بپذیریم
کد خبر : 1801299
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سرمربی تیم ملی قطر پس از شکست سنگین ۶ بر صفر مقابل کانادا در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، با پذیرش برتری حریف تأکید کرد که تیمش در هیچ‌یک از بخش‌های بازی عملکرد مطلوبی نداشت و اکنون باید با تمرکز کامل برای دیدار سرنوشت‌ساز بعدی آماده شود.

لوپتگی سرمربی تیم ملی قطر پس از پایان دیدار برابر کانادا که با شکست سنگین ۶ بر صفر عنابی‌ها همراه شد، در نشست خبری از عملکرد شاگردانش ابراز نارضایتی کرد و گفت تیمش روز بسیار دشواری را پشت سر گذاشته است.

وی اظهار داشت: «کانادا از ابتدا تا پایان مسابقه تیم برتر میدان بود. ما در نبردهای فردی، انتقال توپ و سازماندهی دفاعی موفق عمل نکردیم و نتیجه نهایی نیز بازتاب همین واقعیت است.»

سرمربی قطر با اشاره به اشتباهات متعدد بازیکنانش افزود: «در این سطح از رقابت‌ها، کوچک‌ترین اشتباه مجازات می‌شود. ما امروز اشتباهات زیادی داشتیم و حریف با کیفیت بالای خود از همه آنها استفاده کرد.»

او در ادامه ضمن عذرخواهی غیرمستقیم از هواداران قطر گفت: «این نتیجه برای همه ما ناامیدکننده است. باید مسئولیت آن را بپذیریم، بازی را به‌دقت تحلیل کنیم و برای مسابقه بعدی واکنش مناسبی نشان دهیم.»

سرمربی قطر همچنین تأکید کرد که هنوز شانس تیمش برای ادامه رقابت‌ها از بین نرفته و بازیکنان باید هرچه سریع‌تر این شکست را فراموش کنند. او خاطرنشان کرد: «اکنون مهم‌ترین مسئله حفظ تمرکز و بازگشت ذهنی تیم است. باید از این شکست درس بگیریم و با شخصیت بیشتری در مسابقه آینده حاضر شویم.»

تیم ملی قطر پس از این شکست سنگین، برای حفظ امیدهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به کسب نتیجه مطلوب در دیدار پایانی مرحله گروهی نیاز خواهد داشت.

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