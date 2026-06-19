جام جهانی ۲۰۲۶؛
مارچ: این فقط آغاز راه کاناداست/ نتیجه امروز حاصل اتحاد و شخصیت بالای تیم بود
سرمربی تیم ملی کانادا پس از پیروزی پرگل ۶ بر صفر مقابل قطر در جام جهانی ۲۰۲۶، با تمجید از عملکرد شاگردانش تأکید کرد این نتیجه حاصل اتحاد و شخصیت بالای تیم بوده و کانادا نباید با وجود این برد ارزشمند از اهداف بزرگتر خود غافل شود.
سرمربی تیم ملی کانادا پس از برتری قاطع ۶ بر صفر شاگردانش برابر تیم ملی قطر در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد بازیکنانش تمجید کرد و این پیروزی را نتیجه اتحاد و شخصیت بالای تیمش دانست.
به گزارش خبرورزشی، جسه مارچ پس از پایان این دیدار اظهار داشت که بازیکنان کانادا نمایش فوقالعادهای ارائه کردند و از همان دقایق ابتدایی با تمرکز و انرژی بالا وارد زمین شدند. او تأکید کرد این برد تاریخی حاصل تلاش جمعی تیم بوده و بازیکنانش شایسته چنین نتیجهای بودند.
سرمربی کانادا در ادامه با اشاره به مصدومیت شدید «اسماعیل کونه» در جریان مسابقه گفت که همه اعضای تیم نگران وضعیت این بازیکن هستند و پیروزی مقابل قطر را به او تقدیم میکنند. مارسچ از روحیه بازیکنانش پس از این اتفاق دشوار تمجید کرد و گفت تیمش توانست با حفظ تمرکز به بازی ادامه دهد.
کانادا در این مسابقه با هتتریک جاناتان دیوید و گلهای سایل لارین، ناتان سالیبا و یک گل به خودی بازیکن قطر، یکی از پرگلترین بردهای تاریخ خود در جام جهانی را ثبت کرد. این نتیجه جایگاه کانادا را در صدر گروه B مستحکمتر کرد و این تیم را به صعود از مرحله گروهی نزدیک ساخت.
مارسچ در پایان خاطرنشان کرد که تیمش هنوز به هدف نهایی نرسیده و باید با همین تمرکز برای دیدارهای بعدی آماده شود. او تأکید کرد که کانادا نباید تحت تأثیر این پیروزی بزرگ قرار بگیرد و باید نگاهش را به مسابقات آینده معطوف کند.