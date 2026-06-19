خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جام جهانی ۲۰۲۶؛

جاناتان دیوید بهترین بازیکن دیدار کانادا و قطر شد

جاناتان دیوید بهترین بازیکن دیدار کانادا و قطر شد
کد خبر : 1801296
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم زهردار کانادا به لطف سه گلی که در دیدار با قطر به ثمر رساند، بهترین بازیکن این مسابقه لقب گرفت.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال کانادا بامداد امروز (جمعه- به وقت تهران) در چارچوب دور دوم از مرحله گروهی جام جهانی 2026، در ونکوور میزبان قطر بود و اولین برد خود در تاریخ این مسابقات را با پیروزی 6 بر صفر  برابر نماینده آسیا جشن گرفت.

پس از پایان این بازی و با تصمیم کمیته فنی فیفا، جاناتان دیوید به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. ستاره کانادا در این مسابقه موفق به ثبت هت‌تریک شد و پس از جف هرست در سال 1966، به اولین بازیکن جام جهانی تبدیل شد که در کشور خودش توانسته در جام جهانی هت‌تریک کند.

کانادا در بازی پایانی مرحله گروهی به مصاف سوئیس می‌رود و قطر مقابل بوسنی و هرزگوین صف‌آرایی می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی