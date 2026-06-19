جام جهانی ۲۰۲۶؛
جاناتان دیوید بهترین بازیکن دیدار کانادا و قطر شد
مهاجم زهردار کانادا به لطف سه گلی که در دیدار با قطر به ثمر رساند، بهترین بازیکن این مسابقه لقب گرفت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال کانادا بامداد امروز (جمعه- به وقت تهران) در چارچوب دور دوم از مرحله گروهی جام جهانی 2026، در ونکوور میزبان قطر بود و اولین برد خود در تاریخ این مسابقات را با پیروزی 6 بر صفر برابر نماینده آسیا جشن گرفت.
پس از پایان این بازی و با تصمیم کمیته فنی فیفا، جاناتان دیوید بهعنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. ستاره کانادا در این مسابقه موفق به ثبت هتتریک شد و پس از جف هرست در سال 1966، به اولین بازیکن جام جهانی تبدیل شد که در کشور خودش توانسته در جام جهانی هتتریک کند.
کانادا در بازی پایانی مرحله گروهی به مصاف سوئیس میرود و قطر مقابل بوسنی و هرزگوین صفآرایی میکند.