جاناتان دیوید بهترین بازیکن دیدار کانادا و قطر شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال کانادا بامداد امروز (جمعه- به وقت تهران) در چارچوب دور دوم از مرحله گروهی جام جهانی 2026، در ونکوور میزبان قطر بود و اولین برد خود در تاریخ این مسابقات را با پیروزی 6 بر صفر برابر نماینده آسیا جشن گرفت.

پس از پایان این بازی و با تصمیم کمیته فنی فیفا، جاناتان دیوید به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. ستاره کانادا در این مسابقه موفق به ثبت هت‌تریک شد و پس از جف هرست در سال 1966، به اولین بازیکن جام جهانی تبدیل شد که در کشور خودش توانسته در جام جهانی هت‌تریک کند.

کانادا در بازی پایانی مرحله گروهی به مصاف سوئیس می‌رود و قطر مقابل بوسنی و هرزگوین صف‌آرایی می‌کند.

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