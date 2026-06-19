جام جهانی ۲۰۲۶؛
جدول گروه B پس از پایان هفته دوم؛ کانادا و سوئیس در آستانه صعود / قطر در قعر گروه
با پایان هفته دوم رقابتهای گروه B جام جهانی ۲۰۲۶، کانادا و سوئیس با ۴ امتیاز در صدر جدول قرار گرفتند. شکست سنگین ۶ بر صفر قطر مقابل کانادا، این تیم را به قعر جدول فرستاد و حالا تکلیف صعودکنندگان در هفته پایانی و تقابلهای حساس کانادا - سوئیس و قطر - بوسنی مشخص خواهد شد.
به گزارش ایلنا، گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ پس از برگزاری دیدارهای هفته دوم، چهرهای متفاوت به خود گرفت. کانادا با پیروزی پرگل ۶ بر صفر مقابل قطر و تفاضل گل بهتر، در صدر جدول قرار گرفت. سوئیس نیز با برتری ۴ بر ۱ برابر بوسنی و هرزگوین، همامتیاز با کانادا در رده دوم ایستاد.
در حال حاضر کانادا و سوئیس با ۴ امتیاز بیشترین شانس صعود را دارند و سرنوشت صدرنشینی این گروه در تقابل مستقیم دو تیم مشخص خواهد شد. بوسنی و قطر نیز با یک امتیاز همچنان امیدهای خود را برای صعود حفظ کردهاند، اما برای رسیدن به مرحله حذفی نیازمند کسب نتیجه در دیدار پایانی هستند.
برنامه هفته پایانی گروه B
سوئیس – کانادا
بوسنی و هرزگوین – قطر
این دو مسابقه روز ۲۴ ژوئن برگزار میشود و تکلیف تیمهای صعودکننده گروه B را مشخص خواهد کرد.